Die Fähre ist schon rund 100 Jahre alt und ziemlich schwer. Sie an Land zu bringen, war also gar nicht so einfach. "Es war schon ein bisschen aufwendig", sagte der Fährmann. Drei Traktoren waren dafür im Einsatz und zogen die Fähre aus dem Wasser. Ab Mai soll sie dann wieder über den Fluss fahren.