In mehreren Bundesländern geht der Unterricht wieder los. Foto: Gregor Fischer/dpa

Anna Weigand aus Schleswig-Holstein sagte beispielsweise: "Nachdem wir jetzt so lange nicht richtig zur Schule gegangen sind, freue ich mich schon, wieder in Präsenz am Unterricht teilnehmen zu können." Ein komisches Gefühl habe sie dabei aber trotzem.

So sieht es auch die Schülerin Neele Jette Vollmann. Sie sagte: "Das mulmige Gefühl der Ungewissheit ist immer da."