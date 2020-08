Hersteller denken auch deshalb darüber nach, umweltfreundliche Trinkhalme zu entwickeln. Mittlerweile gibt es die Röhrchen etwa aus Metall, Glas, Papier oder Bambus. In der Stadt Lübeck im Bundesland Schleswig-Holstein macht es eine Firma fast so, wie es früher war. Ihre Halme sind aus Stroh, also aus trockenen Getreide-Halmen.

In diesem Fall sind sie aus Roggenstroh. Die Firma baut Roggen mit langen und stabilen Halmen an. Erst werden die Ähren abgeschnitten. Aus den Körnern darin wird Mehl gemacht. Übrig bleiben die Halme, die man prima zum Trinken benutzen kann.