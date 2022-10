Probleme bei der Studienfinanzierung? Bei diesen Anlaufstellen gibt es in Heidelberg Hilfe. Ähnliche Institutionen unterstützen auch in anderen Städten:

> Bafög-Beratung: Der erste Weg sollte der zum Bafög-Amt des Studierendenwerkes, Marstallhof 1, sein. Denn viele wissen gar nicht, dass sie Anspruch auf die Förderung haben. Außerdem informieren die Experten auch über Studienkredite. Man erreicht sie unter 06221 / 54-5404.

> Das Studierendenwerk hilft auch darüber hinaus. So können besonders bedürftige Studis etwa Zuschüsse für das Mensa-Essen beantragen. Außerdem gibt es eine Sozialberatung für Studierende in finanzieller Not. Infos: www.studentenwerk.uni-heidelberg.de

> Der Studierendenrat bietet Studierenden, die unverschuldet und plötzlich in Geldnöte geraten, ein Notfallstipendium. Infos: www.stura.uni-heidelberg.de/notlagenstipendium

> Bei den Tafeln können sich auch Studierende mit wenig Geld günstig mit Lebensmitteln versorgen. Infos: www.heidelberger-tafel.de dns