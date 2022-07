Samstag, 2. Juli

> Ab 8 Uhr Flohmarkt auf allen Straßen des Straßenfestes

> 10 Uhr Platzkonzert einer Bläsergruppe im Hof des Posaunenchors

> 10.45 Uhr Ständchen Fanfarenzug Wiesenbach an der Kreuzung Hauptstraße/Raiffeisenstraße

> 11 Uhr Eröffnung Mittelgasse/Kreuzgasse

> 12 bis 14 Uhr Kinder-Olympiade

> 14 Uhr Öffentliches Dartturnier für jedermann beim 1. DCH, Hauptstr. 17.

> Abends: Programm und Essen in den Straußwirtschaften und Discos.

Sonntag, 3. Juli

> 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst an der Markthalle

> 11 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch bei Sängereinheit und MGV 1884

> 11.15 Uhr Heisemer Zweikampf zwischen Gemeinderäten und Vereinsvertretern, Hauptstr./Raiffeisenstr.

> In zehn Straußwirtschaften, Discos und an einigen Straßenständen wird ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken dargeboten. Livemusik und ein Vergnügungspark mit Babyflug, Süßwaren und vielen anderen Ständen gibt es in der Raiffeisenstraße. anzi