> Name: Larissa Matusch

> Alter: 24

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: staatlich anerkannte Erzieherin

> Mitglied in diesen Vereinen: FG Narrhalla Buchen, FC Viktoria Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: die Faschnacht mit ihren Bräuchen und Traditionen

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt in Buchen ein Platz, an dem sich Jugendliche und junge Erwachsene treffen können. Angebote in der Innenstadt oder Veranstaltungen speziell für Jugendliche wären ebenfalls schön.

> Mein Lieblingsplatz: In Buchen gibt es viele schöne Plätze wie den Wartturm oder schöne Spazierwege wie am Limbacher Weg und am Hollersee.