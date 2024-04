> Name: Eric Schilling

> Alter: 33

> Heimatort: Stürzenhardt

> Wohnort: Stürzenhardt

> Beruf:Angestellter bei der Stadt Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: Jugend- und Heimatverein Stürzenhardt, Freiwillige Feuerwehr Stürzenhardt, Freiwillige Feuerwehr Hettigenbeuern und viele mehr

> Das mag ich besonders an Buchen: Wir haben in Buchen alles, was man braucht. Mit Faschenacht, Naturparkmarkt, Wochenmarkt, Open-Air-Kino, Vorsommerfest und Schützenmarkt haben wir zahlreiche Feste der Begegnung. Zudem bietet jeder Ortsteil über das Jahr eine Vielzahl an Festen und Aktivitäten an, bei denen man alte Bekannte oder neue Menschen treffen kann.

> Das fehlt in Buchen: ausgebaute Radwege in den Ortsteilen

> Mein Lieblingsplatz: in meinem Garten und bei meiner Familie