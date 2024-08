> Name: Andrea Kugler

> Alter: 63

> Heimatort: Zimmern

> Wohnort: Hettingen seit 1984

> Beruf: Sachbearbeiterin

> Mitglied in diesen Vereinen: Gemeindeteam Hettingen, Frauengemeinschaft (KFD) Hettingen, Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Buchen sowie Mitglied bei der Kolpingfamilie Hettingen, beim FC Viktoria Hettingen und beim Heimatverein Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: die freundliche und offene Art der Menschen und wie man aufeinander zugeht. Das spürbar gute Miteinander zwischen den Vereinen und den einzelnen Stadtteile. Die bunte Vielfalt an Veranstaltungen das ganze Jahr über und die abwechslungsreichen Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Musik sowie die guten Einkaufsmöglichkeiten

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt persönlich nichts in Buchen. Eine Gastronomie beim ehemaligen Café "Riesen" mit Sitzmöglichkeiten im Außenbereich wäre ein schönes Ambiente.

> Mein Lieblingsplatz: die Ruhe und die gute Waldluft an der Kapelle "Schönster Jesu auf der Wies’" sowie unsere Terrasse daheim im Garten