> Bernhard Trares, Waldhof-Trainer: "Wir wissen, wo wir stehen und wie eng die Spiele davor alle waren. Aber wenn wir dieses 0:1 nicht bekommen, kannst du einen Punkt mitnehmen. Wir hatten es bis dahin gut kontrolliert. Die Wucht nach vorne hat gefehlt. Auch das 0:2 darf so nicht fallen. Wir haben nicht so die Spieler, die einfache Tore erzielen können. Also mal mit einem Fernschuss."

> Jan-Christoph Bartels, Waldhof-Torhüter: "Hinten raus war es zu wenig. Das ist ein Rückschlag für uns. Beim 0:1 müssen wir besser miteinander kommunizieren. Das darf so nicht passieren. Und wenn du dann mal 0:3 hinten liegst, kannst du nicht noch mehr Chancen zu lassen, da must du hinten sicher stehen. Da war ich natürlich schon etwas sauer." rodi