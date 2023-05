Anreise: Die DFDS-Fähren bietet täglich Fahrten von Amsterdam/IJmuiden nach Newcastle upon Tyne. Von dort 280 Kilometer bis zum Fährhafen im schottischen Cairnryan. P&O bieten Verbindungen nach Larne in Irland an (www.dfdsseaways.de, www.poferries.com). Knapp zwei Tage dauert die Anreise, direkte Fährverbindungen gibt es auch aus der Normandie oder der Bretagne.

Einreise: Für die Einreise nach Nordirland ist ein Reisepass nötig, für die Republik Irland genügt der Personalausweis. Der nationale Führerschein wird anerkannt.

Währung: In Irland zahlt man in Euro, in Nordirland mit dem Britischen Pfund, der Kurs liegt aktuell bei rund 1,15 Euro für ein Pfund Sterling.

Gefahrene Kilometer: Die Strecke von Larne an der Küste entlang bis zum Dunguaire Castle südlich von Galway und über Clonmacnoise und Belfast zurück ist 1300 Kilometer lang.

Stellplatz und Camping: Es gibt rund 100 offiziell anerkannte Anlagen, wo man mit dem Camper übernachten kann.