Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Kreishandwerkerschaft im Odenwaldkreis ist für ihre Handwerkstage als Sieger mit dem Hessischen Demografie-Preis ausgezeichnet worden. "Das vorgetragene Konzept zur Mitarbeitergewinnung im Handwerk hat unsere Jury überzeugt", sagte Heimatminister Ingmar Jung bei der Preisverleihung in Vertretung von Ministerpräsident Boris Rhein (beide CDU) in Wiesbaden. Durch Mitmachaktionen und Präsentationen des Handwerks würden Jugendliche erste Kontakte zu regionalen Praktikums- und Ausbildungsbetrieben knüpfen, hieß es zur Begründung. An die Kreishandwerkerschaft gehen für den ersten Platz 8.000 Euro.

Weitere Preisgelder gehen an den Chattengauer-Bläserchor in Gudensberg, den Kampfsportverein-Kirchvers, den Verein "Mir sein Seldersch" in Selters im Taunus, den Magistrat von Oestrich-Winkel und die Kunstausstellung "Kunst in Licher Scheunen". Ministerpräsident Rhein bezeichnete den Preis als wichtigen Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raumes. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 96 Initiativen beworben.