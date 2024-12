Kirchheim/Teck (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einer Wohnung in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Der 62-Jährige sei am Mittwoch von Polizisten tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen davon aus, dass er umgebracht wurde.

Angehörige hatten nach weiteren Polizeiangaben vergeblich versucht, den 62-Jährigen zu erreichen, und danach die Beamten alarmiert. Die 42-köpfige Ermittlungsgruppe "Disko" soll nun versuchen, die Hintergründe der Tat zu klären.