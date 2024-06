> Das Zeltfestival Rhein-Neckar hat noch sieben weitere Konzerttage zu bieten. Nach dem Auftritt der Cardigans an diesem Samstag stehen am Sonntag die Lichterkinder auf der Bühne. Am Montag rockt Bruce Dickinson das Palastzelt. Es folgen die Konzerte von Paolo Nutini (27. Juni), Trettmann (28. Juni), Passenger (29. Juni) und Silbermond (30. Juni).