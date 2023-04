Hintergrund Studiengebühren

Studiengebühren werden in Baden-Württemberg seit dem Wintersemester 2017/18 wieder für einen kleinen Teil der Studenten fällig: Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland müssen seitdem 1500 Euro pro Halbjahr zahlen. Studenten im Zweitstudium müssen 650 Euro im Semester zahlen.

Sparzwang im Landeshaushalt war für das Wissenschaftsministerium das Hauptargument für die Wiedereinführung der Studiengebühren. Entsprechend müssen die Unis und Hochschulen den Großteil der dadurch erzielten Einnahmen an das Land weitergeben: Lediglich 20 Prozent der Gebühren für internationale Studenten verbleiben vor Ort.

Zahlreiche Ausnahmen sollten dafür sorgen, dass die Gebühren sozialverträglich sind: So mussten etwa Studenten in bestimmten Austauschprogrammen, mit Anspruch auf Bafög, mit einer Behinderung oder in unverschuldeter finanzieller Notlage kein Geld für das Studium bezahlen.

Allgemeine Studiengebühren für die Mehrheit ab es in Baden-Württemberg von 2007 bis 2012. Damals wurden 500 Euro im Semester fällig. (dns)