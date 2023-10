Hintergrund Meckesheim Freiräume

> "Freiräume" sind ein Teil des Förderprojekts "Smarter, nachhaltiger Tourismus" des Verbands Region Rhein-Neckar. Gestartet wurde das Projekt 2021 mit dem Ziel, die Digitalisierung in der Region zu stärken und gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu fördern. In den teilnehmenden Kommunen sollen Investitionen von rund vier Millionen Euro freigesetzt werden. Dank der Projektförderung können die "Freiräume" mit 65 Prozent durch Mittel des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat finanziert werden. Die Stabstelle Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises übernimmt die Koordination der "Freiräume". Hierbei geht es neben administrativen Aufgaben auch um Hilfestellungen für die teilnehmenden Kommunen. In Eberbach werden für die "Freiräume" die einstigen RNZ-Redaktionsräume am Neuen Markt genutzt, in Neckargemünd die Villa Menzer und in Wilhelmsfeld gilt die Autohalle als Wunschstandort. Der Luftkurorts steht wie Meckesheim, das den frei gewordenen Platz von Nußloch übernommen hat, noch am Anfang. In Wilhelmsfeld entscheidet der Gemeinderat über die Vorbereitung einer Testphase. lew