Hintergrund - Kommunales Streetwork

Bisher einmalig in Baden-Württemberg ist die Zusammenarbeit des KOD mit dem im Juli 2012 neu geschaffenen Kommunalen Streetwork (KOS). Vier Streetworkerinnen und Streetworker des Vereins für Jugendhilfe und der Caritas kümmern sich im Auftrag der Stadt Heilbronn um Suchtkranke, Obdachlose und auffällige Jugendgruppen in der Innenstadt. Auf diese Menschen zuzugehen und ihnen Beratungs- und Hilfsangebote aufzuzeigen, ist der Arbeitsschwerpunkt der Straßensozialarbeiter. Ziel ist die Vermeidung von "Straßenkarrieren". Fallen dem KOD bei seiner Tätigkeit schwerwiegende Parkverstöße auf, so werden diese geahndet. Primär zuständig für die Kontrollen des ruhenden Verkehrs ist der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD), welcher nach wie vor seinen Sitz in der Weststraße 51/1 hat und unter Telefon 07131/562050 zu den städtischen Kontaktzeiten erreichbar ist. (bfk)