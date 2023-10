Hintergrund Kiesewetter-Mord Heilbronm

> Auch um eine Jogginghose geht es in dem MDR-Bericht. Dazu heißt es: "Es gibt weitere Zweifel an Motiv und Ablauf der Tat in Heilbronn. Zwar kommt ein aufwendiges Gutachten des Bundeskriminalamtes zu dem Schluss, dass sich zwei Täter von hinten dem Polizeiwagen genähert und nahezu gleichzeitig auf die Köpfe der arglosen Polizisten geschossen haben. Aber: In den Überresten des Unterschlupfs der Terroristen fanden die Ermittler eine graue Jogginghose – und darauf winzige Blutspritzer von Kiesewetter." Das sogenannte Spritz-Gutachten habe geklärt, dass keiner der beiden Täter – Böhnhardt und Mundlos – die Hose getragen habe, es lege nahe, "dass eine dritte Person, die hinter einem Mörder gestanden haben muss", die Hose anhatte. Obwohl das Gutachten als glaubwürdig eingeschätzt wurde, habe es bei der Beweisführung vor Gericht keine Rolle gespielt." (bfk)