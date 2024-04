HINTERGRUND ADM eppelheim

> ADM Wild Europe GmbH & Co KG ist ein Tochterunternehmen des US-amerikanischen Verarbeiters von Agrarrohstoffen und Herstellers von Lebensmittelzutaten Archer Daniels Midland (ADM). Es stellt Zutaten und Vorprodukte für die Lebensmittelindustrie her. 2014 verkauften Hans-Peter Wild und der US-Investor KKR die Wild Flavors GmbH und Wild Dairy Ingredients GmbH an den US-Konzern Archer Daniels Midland. Hans-Peter Wild behält die Capri Sun Group Holding AG, zu der Capri Sun westlich der Rudolf-Wild-Straße gehört sowie vereinzelte Anlagen auf dem östlichen Areal (Pouch Partner). fhs