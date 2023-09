> Infos:

> Anreise: Lufthansa fliegt mehrmals die Woche von Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München und Nürnberg nach Asturien. Flüge gibt es ab 250 Euro.

> Unterkunft: Direkt am Fluss in Les Arriondes ist das Hotel Casona del Sella. Die Nacht im Doppelzimmer kostet dort ab 75 Euro; www.kurzelinks.de/2swe

Wer lieber campen geht oder in einem Bungalow schlafen möchte, kann den Urlaub am Camping Sella verbringen. Unweit vom Fluss Sella natürlich.

www.campingsella.com

> Ausflugstipps: Für Kanu- und Kajaktouren auf der Sella gibt es in Les Arriondes viele Anbieter. Bereits ab 20 Euro pro Person kann man an einer Kajakfahrt teilnehmen. Der Kanu-Wettbewerb auf der Sella findet meist am ersten Samstag im August statt.

> Essen & Trinken: Neben gutem Fisch und Wein hat Asturien viele Spezialitäten zu bieten. Etwa Fabada, eine Bohnensuppe mit Chorizo und Blutwurst.

> Weitere Infos: www.turismoasturias.es/de