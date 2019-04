Berlin (dpa) - Pal Dardai wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr als Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC tätig sein. Der Verein bestätigte am Dienstag, dass der Ungar den Posten bei den Profis am Ende der Saison abgibt. Zuvor hatten der TV-Sender Sky und die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.