zg. Neu und aus Plankstadt: "Kurpfalzbräu Pils" und "Kurpfalzbräu Hopfen Helles". Das neue Pils verspricht nordisch-herben Biergeschmack, während das Hopfen Helles mit fruchtigen Hopfenaromen besticht. Beide Biere sind Interpretationen alter Bierrezepte aus der Sammlung von Braumeister Hans Hirsch. Brauereichef Max Spielmann stöbert gern in den alten Unterlagen seines Ur-Großvaters. Das sei eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, in der er eine Menge altes Wissen von Ur-Opa Hans finde, erzählt Spielmann, selbst Braumeister und Biersommelier. "Hans Hirsch hat schon zu seiner Zeit in den 1950er Jahren damit angefangen, bestimmte Biere mit den damals noch seltenen Aromahopfen zu veredeln. Diesen Ansatz haben wir aufgegriffen und unsere Bierrezepte mit Aromahopfen verfeinert", so Spielmann weiter.

Geheimnis Kalthopfung

Beim Helles liege der Fokus traditionell auf dem verwendeten Getreide. Spielmann wollte aber ausprobieren, wie sich das klassische Helle durch Kalthopfung entwickelt. Ergebnis: hervorragend! "Ich kann dem Hopfen durch eine langsame Kalthopfung mehr Einfluss geben, ohne den Bierstil zu verändern", berichtet Spielmann. Das bekomme dem Hellen ausgesprochen gut.

Nordisch-herb geht auch im Süden

Das neue Kurpfalzbräu Pils hingegen erinnert an die hopfenbetonten nordischen Pilssorten, die es in den 1960er und 1970er Jahren gab: frisch, schlank, herb. Spielmann gibt dem nordischen Typ die Hopfenaromatik eines bayerischen Pils. "Nordisch-herb geht eben auch im Süden", konstatiert Spielmann.

Der passionierte Pils-Fan setzt damit bewusst einen Gegentrend zu den heute eher milden Pilsbieren im Bierregal. Der in Deutschland immer noch erfolgreichsten Biersorte will er zurück zu ihren hopfenbetonten Wurzeln verhelfen – und den Freunden hopfenbitterer Pilsbiere genussvolle Momente geben. Na dann: ein Prosit!

Neu:

