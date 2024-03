Sinsheim-Weiler. (sake) Das Autohaus Laber bleibt in Familienhand. Nach 37 Jahren übergibt Günter Laber mit 67 Jahren sein Lebenswerk in die Hände seines Sohnes Sascha – und der sieht sich für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt. Denn noch packen Günter und seine Frau Silvia Laber mit an. Offiziell leitet Sascha Laber den Familienbetrieb seit Januar 2024. Auf die Hilfe seiner Eltern kann er aber weiterhin bauen. Denn Günter Laber steht seinem Sohn jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite, während Silvia Laber noch nicht an ihre Rente denkt – aber sie sorgt vor und arbeitet im Büro Saschas Lebensgefährtin Kathrin Schmidt ein. Denn nicht nur in der Werkstatt und Betriebsführung erfolgt ein Generationenwechsel. Auch im Büro wird der nahende Ruhestand Schritt für Schritt vorbereitet. "Ein Familienbetrieb kann nur bestehen, wenn alle an einem Strang ziehen", versichert Günter Laber.

Dass ihm sein Sohn beruflich folgen würde, stand für ihn dabei außer Frage: "Wie ich hat er das Benzin im Blut, das war von Anfang an klar." Stolz und Erleichterung sind in Günter Labers Stimme zu hören: "Es ist schön wenn man weiß, dass das eigene Lebenswerk in gute, vertrauenswürdige Hände kommt." Und das schätzt der treue Kundenstamm aus Sinsheim und Umgebung an Familie Laber als vertragsfreier Service-Partner. Entsprechend gut ist die Auftragslage für das Familienunternehmen. Genügend Arbeit ist da. Neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, der Reparatur von allen Fabrikaten sowie Leistungen rund um das Auto, bietet das Autohaus seinen Kunden eine bedarfsgerechte Serviceanalyse sowie Arbeiten mit originalen Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität. Stabil aufgestellt ist auch das Team um Sascha Laber, mit zwei gelernten Kfz-Mechanikern und einem Auszubildenden sowie der weiblichen "Rückendeckung" aus dem Büro.

Für Günter Laber ist diese Ausgangslage durchaus zufriedenstellend und jetzt der ideale Zeitpunkt seinem Sohn das Unternehmen und somit sein Lebenswerk zu überlassen.