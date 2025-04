zg. Ab dem 29. März hat die Sesselbahn in Edenkoben wieder täglich für ihre Besucher geöffnet. Bequem geht es an der frischen Luft in nostalgischen Doppelsesseln vom Schloss Villa Ludwigshöhe hinauf ins ehemalige Raubritternest, zur Ruine Rietburg. Die Ruine beherbergt heute eine Gaststätte, die die Gäste unter anderem mit Pfälzer Spezialitäten bewirtet. Neben der herrlichen Aussicht von der schönsten Aussichtsterrasse der Südpfalz und der Möglichkeit zur Einkehr, bieten sich den Besuchern viele Wandermöglichkeiten vom kleinen Rundweg bis hin zur großen Tour. Bei Kindern ist ein Besuch des kleinen Damwildgeheges gleich hinter der Bergstation der Bahn sehr beliebt. Auch die Kleinsten toben ausgelassen im Wald. Als Ausflugsidee können Sie ins Edenkobener Tal hinab wandern und den Hilschweiher mit den umliegenden kleinen Wasserfällen besuchen oder nach einer kleinen Runde auf dem Bergrücken die Talfahrt antreten. Während der circa zehnminütigen Fahrt bis zur Talstation können Sie noch einmal ausgiebig den Blick über die Rheinebene genießen und so einen gelungenen Ausflugstag ausklingen lassen.

Die Sesselbahn ist bequem mit dem PKW über die A65 – Ausfahrt Edenkoben zu erreichen, ausreichend kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung.

Fahrzeiten und weitere Informationen:

www.rietburgbahn-edenkoben.de

Tel. 06323-1800