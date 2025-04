zg/vfk. Wo im Herbst die gemütliche Stube die eingeweihten Stammgäste anzieht, lockt das Frühjahr mit geselligen Runden im Biergarten des Restaurants Wolfsbrunnen. Die Klavierkonzerte beginnen wieder und rauschende Feste, die das Programm dominieren, warten auf Sie. Die Sonne flutet wieder das Tal und treibt alles aus, der Wald wird langsam grün – das lädt ein, um Wildkräuter zu sammeln oder einer Vogelstimmenwanderung teilzuhaben. Interessierte finden unter www.wolfsbrunnen-kultur.de mehr Angebote zur Freizeitgestaltung.

Das Frühjahr macht Stimmung auf die leckeren Klassiker der deutschen Küche. Die ersten Bärlauchmaultaschen aus eigener Ernte sind bereits gerollt und warten darauf, die Gäste des Restaurants zu begeistern. Was gibt es Schöneres als hausgemachtes Essen, wenn man seine Wanderung vom Königsstuhl am Wolfsbrunnen abschließt? Oder man lädt seine Freunde aus aller Welt zu einem Abendessen mit typisch süddeutschen Gerichten ein, und das selbstverständlich auf Restaurantniveau mit heimischen Produkten, viel Handarbeit, ohne Schnickschnack, aber mit etwas Pfiff. Es gibt eine gute, authentische und geschmackvolle Auswahl, auch einfacher Gerichte.

Deshalb ist auch für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas Nettes dabei. Mittwoch bis Freitag gibt es im Frühjahr die saisonale Biergartenkarte. Sonntags wird ein ganztags Grill- und BBQ-Büffet hergerichtet, mit frisch geräuchertem Lachs, Rind aus dem Smoker und großer Salatauswahl. Ein gehobenes Wolfsbrunnen- Menü ist an allen Öffnungstagen zusätzlich verfügbar. Ab 15 Uhr werden sonntags Melanie Zellers selbstgebackene Kuchen angeboten.

Serviert wird nicht nur im Biergarten, sondern auch in der "Alten Stube" des Anwesens. Hier wird der Bogen zum Ursprung des Hauses gespannt.

Der Kurfürst ließ hier 1550 das heute unter Denkmalschutz stehende Lust- und Jagdhaus nebst Wirtschaftsflächen errichten. Fünf Mühlen im Tal, sowie Forellenteiche auf mehreren Staustufen versorgten damals das nahegelegene Schloss. Somit steht der Wolfsbrunnen nun 475 Jahre, 200 davon wird hier immer wieder eine Gastronomie betrieben. Artus Zeller mit seinen Mitarbeitern heißt schon zehn Jahre lang Gäste im Restaurant Wolfsbrunnen willkommen.

Den heutigen Besuchern eröffnet sich somit ein gepflegtes Stück Heidelberger Stadtgeschichte. Ergänzt durch einen modernen Anbau mit einem 120 Gäste fassenden Saal, barrierefreiem Zugang und Parkplätzen direkt vor der Haustür, lädt das Restaurant Wolfsbrunnen zum Feiern ein.

Sehr gefragt ist der Wolfsbrunnen seitdem bei Familien- und Firmenfeiern. Mitten in der Natur und doch nah an der Stadt, kann man hier in privater Umgebung seine Gäste verwöhnen. Für solche Feiern steht exklusiv samstags der Wolfsbrunnen zur Verfügung.

Mit besonderen Angeboten richtet sich das Restaurant an alle Feierfreudigen: Am 24. Mai, 19 Uhr, gibt es ein exklusives Spargelmenü, nur mit Reservierung. Und am 1. Juni wird das 10-jährige Jubiläum gefeiert mit Live-Musik, Familien-Grillbüffet, Kinderhüpfburg und gratis Aperitif.

Neue Öffnungszeiten gelten ab dem 1. Mai. Mittwoch bis Freitag öffnet das Restaurant ab 18 Uhr, sonntags und an Feiertagen ab 12 Uhr.