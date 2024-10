zg. Zum zweiten Mal öffnet der Morrhof seine Tore zur exklusiven Veranstaltungsreihe "It’s Morrhof Winter Time". Für das öffentliche Event verwandelt sich das gesamte Areal in ein zauberhaftes Winterwunderland mit winterlich dekoriertem Innen- und Außenbereich. Mit der Buchung eines Tickets erwartet den Gast ein Komplettpaket: köstliche Speisen, erfrischende Getränke sowie Cocktails, abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und eine Feier bis in die Morgenstunden (alles inklusive).

Einlass zum Event ist um 18.30 Uhr. Der Abend startet mit einem Sektempfang im Außenbereich mit leckeren Canapés und Heißgetränken zum Aufwärmen, bevor es in die Morrhof "Winter Lodge" im Innenbereich geht. Dort können die Gäste in den winterlich geschmückten Räumlichkeiten des Morrhofs Platz nehmen und sich auf eine kulinarische Reise freuen. Dabei verwöhnen die Köche die Gäste mit einem leckeren 4-Gänge-Menü, bei dem für jeden etwas dabei ist – auch vegetarische und vegane Speisen. Während die Hauptspeise beim Live-Cooking am Buffet angerichtet wird, werden die anderen Gänge am Tisch serviert. Gerne geben die Köche einen kleinen Einblick in das Menü, das vom gemeinschaftlichen Dippen im Käsefondue, über glacierte Esskastanien bis hin zu rosa gebratene Entenbrust reicht.

An der Bar können sich die Gäste auf erlesene Getränke, wie zum Beispiel regionale Weine, ausgewählte Cocktails, Longdrinks und erfrischende nicht-alkoholische Getränke, freuen. Übrigens bietet das eigene Hotel des Morrhofs die Möglichkeit direkt vor Ort zu übernachten, wenn jemand nicht mehr nach Hause fahren möchte.

Da der Casino Bereich letztes Jahr ein voller Erfolg war, sind Roulette und Black Jack dieses Jahr an allen Terminen dabei. Somit können die Gäste den Nervenkitzel der Spiele in vollen Zügen genießen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt zu Beginn Live-Musik, ab 21 Uhr dann ein DJ, sodass bis in die Morgenstunden gemeinsam gefeiert und der Alltag vergessen werden kann.

An den Veranstaltungstagen wird die gesamte Anlage des Morrhofs in zauberhaftem Lichterglanz erstrahlen. Zudem wird im Außenbereich eine Art Wintermarkt aufgebaut, auf dem es liebevoll dekorierte Stände gibt. Hier lassen sich neben Leckereien zum Essen, Glühwein und Punsch noch vieles mehr entdecken.

Das Event kann mit kleinen Gruppen ab zwei Personen sowie mit größeren Gruppen besucht werden. Außerdem eignet sich auch für größere Gesellschaften, wie beispielsweise. Weihnachtsfeiern oder Geburtstage.

Tickets sowie gegebenenfalls die Hotelzimmer können online über die Homepage (siehe QRCode) oder auch einfach telefonisch (06238 7594026) gebucht werden.

Geschenkgutscheine für die Morrhof "It’s Morrhof Time" Events für 2025 sind auch schon auf der Homepage erhältlich.