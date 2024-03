Standort(e): Mosbach

Mosbach Mitarbeitende: 100 - Azubis : 7

100 - : 7 Geschäftsfelder: Maschinen- und Anlagenbau

Maschinen- und Anlagenbau Benefits: Kostenlose Heißgetränke und Mineralwasser / Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub, Jobticket, Firmen-Laptop, Rabatte, Veranstaltungen, Altersvorsorge, Gleitzeit, Betriebsarzt, Parkplatz

AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Industriekaufmann

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur



Interesse an betriebswirtschaftlichen Themen und Spaß an der Arbeit im Büro Beginn 1.09.24 Berufsschule Ludwig-Erhard-Schule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.193/1.261/1.368



Fachkraft für Lagerlogistik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife



Ein großes Interesse an kaufmännischen und logistischen Vorgängen Beginn 1.09.24 Berufsschule Ludwig-Erhard-Schule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.193/1.261/1.368



Zerspanungsmechaniker

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife



Gute Mathematikkenntnisse, Begeisterung für Technik, handwerkliches Geschick und eine räumliche Vorstellung Beginn 1.09.24 Berufsschule Gewerbeschule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.193/1.261/1.368



Welcome to the World of Rail Drives…tauche ein in die Welt der Gmeinder-Getriebe und erlebe hautnah, wie ein Getriebe den Weg auf die Schienen findet. Wir, die GGT GMEINDERGETRIEBETECHNIK GmbH, sind Profis im Bereich Radsatzgetriebe, Ersatzteile und Service für schienengebundene Fahrzeuge, die sich weltweit im Einsatz befinden. Uns zeichnet eine jahrzehntelange Erfahrung und umfassende Kompetenz aus. Dabei ist die Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit unsere höchste Priorität. Werde jetzt Teil unseres Teams und lerne die verschiedenen Bereiche der GGT GMEINDER GETRIEBETECHNIK GmbH näher kennen. Ob kaufmännisch, gewerblich oder in der IT – eine Ausbildung bei der GGT GMEINDER GETRIEBETECHNIK GmbH bietet dir viele Möglichkeiten, deine Zukunft genau nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

Info & Kontakt:

www.gmeinder.com/de

Adresse:

GGT GMEINDER GETRIEBETECHNIK GmbH, Anton-Gmeinder-Str. 9-19, 74821 Mosbach

Ansprechpartner:

Alina Münch, bewerbung@gmeinder.de, 06261 806-116

Socials:

ggt-gmeinder-getriebetechnik-ag