seg. Vor knapp zwei Wochen fand das "All you can eat"-Buffet im Café NaTna Buna in der Rathausstraße 54 in Heidelberg-Rohrbach statt, ein Brunch, der den Gästen eine unglaubliche Vielfalt und unterschiedlichste Geschmackserlebnisse bietet. Und nicht nur das – das Buffet spricht von den Farben und Düften die Sinne an! Bunte Salate, Dips, Eintöpfe, Gerichte mit Lamm und Hähnchen, dazu das selbstgemachte Injera, ein Sauerteigfladenbrot, das in Eritrea und Äthiopien als Besteck dient: Es passt perfekt zu all den Köstlichkeiten, von denen viele auch vegan sind. Als moderne afrikanische Küche, inspiriert durch ihre Reisen auf dem afrikanischen Kontinent bezeichnet die Inhaberin Natalie Yacob die hier angebotenen Speisen, Dazu kommt die einmalige Atmosphäre im Café, die von der Einrichtung, den Farben her an eine afrikanische Hütte erinnert.

Noch zwei Brunch-Termine in diesem Jahr

Besonders schön ist die traditionelle Kaffeezubereitung, die zu diesem Anlass zelebriert wird. Afrikanische Trommelmusik und Tanz runden das Event perfekt ab. Wer in den vergangenen Monaten noch nicht dabei war, hat bis zum Jahresende noch zweimal die Gelegenheit: nämlich am Sonntag, den 24. November, sowie am Sonntag, den 22. Dezember, jeweils von 11.30 bis 15 Uhr. Um Reservierung vorab unter 0176 72577544 oder 0152 53511066 wird gebeten.

Frühstück im "NaTna Buna"

Einen Teil der Speisen bekommt man im Café (außer Montag und Mittwoch) am Dienstag sowie von Donnerstag bis Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr. "Hier biete ich verschiedene, moderne, auch vegane Frühstück- und Brunch-Gerichte aus Afrika an", berichtet Natalie Yacob. Dazu gehören beispielsweise "Ater-Bani" (geröstetes Sauerteigbrot, selbstgemachte Hummuscreme, gekochtes Ei, Kirschtomaten, Sesam, Kichererbsen, Chiliflocken, Koriander, Knoblauch mit Olivenöl und Gewürzen verfeinert), "Ful Bohneneintopf" (gebratener pürierter Bohneneintopf mit Berbere, einem traditionellen Chilipulver, Kreuzkümmel und Sesamöl verfeinert plus Tomaten, Zwiebeln und Peperoni und Brot) oder "Ful Spezial" (das schon Erwähnte plus Schafskäse und gekochtem Ei). "Das ist im Herbst/Winter nicht nur als Frühstück, sondern den ganzen Tag über zu empfehlen", so die Inhaberin.

Äthiopische Kaffee- und Teespezialitäten, Gewürz-Mokka, Moringa-Matcha Latte und andere Getränke runden das kulinarische Angebot ab. Und wer ein bisschen Afrikafeeling zuhause genießen möchte, kann unter anderem Äthiopischen Kaffee (Yeyibito), Knabbereien, glutenfreies, getrocknetes Injera in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder äthiopisch-eritreischen Ouzo (Asmara Zibib) mit Kaffee- oder Honiggeschmack kaufen.

Bitte beachten: Nach dem Brunch am 22. Dezember verabschiedet sich Natalie Yacob bis 19. Februar in den Urlaub. In dieser Zeit ist das Café geschlossen. Sie besucht ihre Heimat, und bringt von dort dann beispielsweise Gewürze, aber auch neue Ideen mit.

Silvesterbuffet in der "Maske Afrikas"

Traditionelle eritreisch-äthiopische Speisen, frisch zubereitet und in bunten Bastkörben serviert, bekommen Gäste im Restaurant "Die Maske Afrikas", das sich schräg gegenüber des Cafés befindet. Dass das gemeinsame Essen hier einen hohen Stellenwert hat, betonen Natalie und ihr Vater Nugus Yacob. Ihr Anliegen ist zudem, ihren Gästen die Kultur ihrer Heimat, auch Feiertage und Feste, näherzubringen. Deshalb laden sie am 31. Dezember ab 18 Uhr zum "All you can eat"-Buffet mit vielen eritreisch-äthiopischen Spezialitäten ein, unter anderem "Koanto Sga" (getrocknetes Lammfleich), "Zigni Dorho" (Hähnchenschlegel, Ei und pikante Tomatensoße), "Alicha" (Kartoffeln mit verschiedenen Gemüsesorten), Linsenpüree und vielem mehr. Selbstverständlich wird auch Injera gereicht. Gestartet wird mit Prosecco zum Empfang. Musikalisch wird der Abend von Trommelmusik und Tanz durch Anani und seine Gruppe begleitet. Um Reservierung vorab unter Tel. 06221 3380070 oder 0152 53511065 wird gebeten.

Übrigens bleibt das Restaurant "Die Maske Afrikas" am 24. Dezember sowie vom 1. Januar bis 19. Februar 2025 geschlossen.