Von Benjamin Miltner

Neckarsteinach. Es gibt sie also doch! Eine Sache in Deutschland, über die Martín Orrego sagt: "Das geht gar nicht!". Es ist... die Deutsche Bahn (DB). Der 16-Jährige lacht. Er hat nur einen Scherz gemacht, nicht wirklich etwas gegen die Bahn – so wie das hier eben ein bisschen zum guten Ton gehört. Ein Scherz, der zeigt, dass Martín Land und Leute im vergangenen halben Jahr erstaunlich gut kennengelernt hat.

Denn Martín kommt aus Kolumbien, genauer gesagt aus Cali. Im Januar ist er erstmals nach Europa gereist. Er hat die vergangenen sechs Monate als Austauschschüler mit Unterstützung des Vereins Aubiko bei einer Gastfamilie in Neckarsteinach verbracht. Sechs besondere Monate. Denn da gibt es etwas, was so einen Gastaufenthalt derzeit kompliziert macht: dieses Virus mit dem C.

Martín Orrego verbringt ein halbes Jahr in Neckarsteinach. Foto: Alex

Also verbrachte der 16-Jährige die erste Woche auf dem fremden Kontinent in Quarantäne und auch danach viel mehr Zeit als geplant in Abgeschiedenheit. "Ihr geht viel raus mit Freunden, erkundet die ganze Region, geht abends in Clubs" – so haben die älteren Jahrgänge aus Martíns Deutscher Schule in Cali ihm vorgeschwärmt. "Ganz so konnten wir das nicht machen", scherzt er im Gespräch mit Zeitjung – übrigens in fast perfektem Deutsch. "Ich hatte hier eine wunderschöne Zeit", betont er.

Da blitzen sie auf, die Lebensfreude und der Optimismus eines 16-Jährigen, die er sich so schnell nicht nehmen lässt. Nächstes Beispiel: Erst nach zwei Wochen ist klar, dass das Hohenstaufen-Gymnasium in Eberbach Martíns Schule für den Aufenthalt wird. Stress? Frust? Nein, Schulterzucken! "So hatte ich mehr Zeit, meine Gastfamilie kennenzulernen und dort anzukommen." Nach Monaten "Home-Schooling pur" sieht er seine Klassenkameraden im April das allererste Mal live und in Farbe; aber nur, um eine Klassenarbeit zu schreiben. Nach Ostern beginnt der Wechselunterricht, nach Pfingsten so etwas wie ein "normaler" Schulalltag – und dann ging alles sehr schnell.

"Ich habe mich riesig gefreut, alle endlich persönlich kennenzulernen und habe ein paar gute Freunde gefunden", erzählt Martín. In Cali hatte er seit März 2020 durchgehend Fernunterricht. Und so war der erste Tag zurück in der Schule – noch dazu in einer ungewohnten – "etwas komisch", wie der Kolumbianer zugibt. "Aber das Eis ist schnell gebrochen." Auch, weil alle sehr hilfsbereit waren, es anders als vor dem Computer endlich gemeinsame Pausen, Raum für Persönliches und Nebensächliches gab. Und weil Martín endlich "raus" konnte, mit neuen und alten Freunden Ausflüge etwa nach Stuttgart und Ludwigsburg unternahm, Bowling spielen und Essen ging.

Mit seiner Gastfamilie hatte er bereits zuvor das Neckartal erkundet, Dilsberg, Hirschhorn sowie natürlich die Heidelberger Altstadt samt Schloss besucht – und eine ganz besondere Erfahrung gemacht: Der Kolumbianer erlebte zum ersten Mal in seinem Leben Schnee. "Wir waren auf dem Darsberg Schlitten fahren – das hat unglaublich viel Spaß gemacht", erzählt Martín, der überhaupt mit dem Winter in Deutschland wenig Probleme hatte. "Ich mag Kälte. Vielleicht habe ich früher schon so viel Sonne abbekommen und wollte jetzt was anderes", scherzt der 16-Jährige aus dem durchaus sonnenverwöhnten und äquatornahen Kolumbien. Dort ist es das ganze Jahr über warm und feucht, von daher schlüpfte er nun auch erstmals in Winterjacken und -schuhe.

Klima, Sprache, Lebensweise. Neues und Unbekanntes ist auf Martín eingeprasselt, auch wenn er schon im Kindergarten mit der deutschen Sprache und Kultur in Kontakt kam. Er hat Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdeckt, sieht Erwartungen bestätigt und wirft manches Klischee über Bord. Da ist etwa die Sache mit dem Dialekt: "Mir wurde in Kolumbien erzählt, dass das Ankommen im Süden Deutschlands viel schwieriger ist, weil man die Leute kaum versteht. Das stimmt überhaupt nicht", meint Martín. Klar, was Vater und Mutter seiner Gastfamilie im Dialekt austauschten, war ihm anfangs ein Rätsel. "Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran."

Apropos Zeit: Deutsche Pünktlichkeit ist mehr als nur ein Mythos und dem Kolumbianer aufgefallen. Der 16-Jährige sagt einen beliebten Spruch aus seiner Heimat auf, in dem zumindest etwas Wahrheit steckt: "Lege einen Termin auf 2 Uhr, wenn du möchtest, dass alle um 3 Uhr da sind". Auch ein "Mehr" an Ordnung und Eigenverantwortung hat Martín erlebt, der lachend zugibt: "Bei der Mülltrennung frage ich immer noch nach."

"Es ist alles viel ruhiger und entspannter. Die Leute rennen nicht und sind nicht so hektisch", beschreibt Martín das Leben. Und zwar in – richtig – Deutschland, nicht Kolumbien. Okay, zugegeben: Hier mag der Gegensatz seiner Heimatstadt Cali mit 2,2 Millionen Einwohnern und dem eher beschaulichen 3800-Einwohner-Städtchen Neckarsteinach eine Rolle spielen. Dennoch geht in Südamerika eben nicht alles so lässig und locker zu, wie manch einer denkt. "Hier kennt man sich, alles ist schnell erreichbar und das Städtchen wunderschön", weiß der Kolumbianer, was er an Neckarsteinach hat und vermissen wird: Neckar, Odenwald, Fachwerk und Burgen.

"Es gab Momente, da wollte ich direkt nach Hause gehen. Dann wieder Momente, da wollte ich für immer hier bleiben", beschreibt der 16-Jährige die Achterbahnfahrt seiner Gefühle. Nun, am Ende seines Aufenthalts, habe er eine Mischung aus Abschiedsschmerz und Sehnsucht nach Heimat und Familie.

Es wird eine Rückkehr in ein Land, das neben der Pandemie durch Proteste gegen die Regierung erschüttert wurde. Auslöser war eine geplante Steuererhöhung, die zwar zurückgenommen wurde – die Lage eskalierte aber dennoch. Vor allem junge Menschen gingen auf die Straße, wo es monatelang zu Demonstrationen, Ausschreitungen und Konfrontation mit der Polizei und in der Folge zu Toten und Verletzten kam.

"Die Leute sind schon lange sehr unzufrieden", weiß Martín. "Corona und die Gegenmaßnahmen haben die große Ungleichheit zwischen den sozialen Schichten noch einmal verdeutlicht." Im Juni beruhigte sich die Lage. "Das Land war müde von Gewalt, Zerstörung und Plünderungen", so der 16-Jährige. In dieser Woche flammten die Proteste erneut auf. Cali ist dabei das Epizentrum, Proteste statt Tanz dominieren derzeit die Welthauptstadt des Salsa.

Dennoch: Martín freut sich auf Heimat und Familie, das Wiedersehen mit Freunden – viele hat er nicht erst seit seinem Abflug, sondern wegen Corona über ein Jahr nicht mehr getroffen. Neben seinen Liebsten und den zwei Hunden hat er vor allem eines vermisst: Früchte! "Die sind bei uns einfach frischer und leckerer", sehnt sich der Kolumbianer nach heimischen Lulus, Mangos und Orangen. Aber auch er bringt Süßes mit: "Fünf Kilo Milka" hat er als Geschenke mit im Gepäck. Und Magneten als Erinnerungsstücke, etwa von Heidelberger Schloss und Alter Brücke, aber auch von einem Ausflug an den Gardasee und nach Venedig.

Der Blick an den Kühlschrank wird also künftig zur Gedankenreise. Kommenden Sommer will seine Schwester Juliana einen Schüleraustausch in Deutschland machen, Martín dann in zwei Jahren zum Studieren zurückkehren. "Vielleicht in Berlin oder Hamburg, im Norden war ich noch nie", sagt der 16-Jährige, den BWL und Finanzen interessieren. "Ich würde auch sehr gerne an die Uni nach Heidelberg oder Mannheim gehen." Ein Wunsch, den er mit vielen Jugendlichen teilt.

An die Jüngeren hat er eine Empfehlung: "Macht einen Austausch. So ein tolles Erlebnis kann man anders nicht haben." Neben Wissen über Sprache und Kultur sowie neuen Freunden hat er auch Erkenntnisse über sich selbst gesammelt. "Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Neugierde – an diesen drei Dingen bin ich am meisten gewachsen."