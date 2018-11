Von Tillmann Bauer

Sandhausen. Die Luft ist stickig. Und eigentlich ist es auch still, aber eben nur eigentlich. Denn wenn man genau hinhört, dann ist da ein kleines, aber entscheidendes Geräusch zu erkennen. Es ist ein Klacken, das durch das Betätigen eines Playstation-Controllers erzeugt wird. Klick, klack, klick, klack. Es schwirrt permanent durch den Raum, was dazu führt, dass man es kaum mehr wahrnimmt.

"Stark gespielt, Respekt", bricht eine weiche Stimme die Stille. Es ist Franky Lampertsdörfer (23). Er wackelt auf einem einfachen Holzstuhl hin und her, sein Erscheinungsbild ist schlicht. Er hat einen dunklen Vollbart, trägt eine schwarze Wollmütze, eine dunkelblaue Jeansjacke und darunter ein schwarz-weiß gestreiftes Trikot.

Es ist nicht irgendein Jersey, es ist das aktuelle Gewand des SV Sandhausen, dem Fußball-Zweitligisten. Hinten auf dem Rücken, wo bei Fußballern gewöhnlich der Nachname steht, ist in weißer Schrift zu lesen: "DonCarlone". So nennt sich Lampertsdörfer im Internet und so kennt man ihn in der Szene.

Der SVS ist seit diesem Jahr sein Verein, auch wenn er nicht für ihn auf dem grünen Rasenplatz gegen den runden Ball tritt. Zumindest nicht physisch. Lampertsdörfer ist einer der drei Halbprofis, die seit Kurzem die Fußballsimulation Fifa professionell für Sandhausen spielen. Virtuell vertreten sie die Farben des Zweitligisten - durch die eigene eSport-Abteilung des SVS, die mit eSport-Rhein-Neckar, einer Abteilung des TSV Oftersheim, kooperiert. Was kurios klingt, ist für Menschen wie Lampertsdörfer ganz normal. Alltag.

Sport-Professor Daniel Memmert. Foto: privat

So ist es auch nicht besonders, dass er an einem herbstlichen Mittwochabend nach Sandhausen zum Training fährt, obwohl er in Heddesheim wohnt. Immerhin braucht er mit seinem Auto dafür 22 Minuten. Aber das macht er jeden Mittwoch, denn mittwochs ist gemeinsames Training. Dann parkt er am Hardtwald-Stadion, steigt die Metalltreppen zum Container hinauf, der unmittelbar hinter den Zuschauertribünen steht, nimmt die zweite Tür links, begrüßt seine Teamkollegen und seinen Trainer, setzt sich auf seinen Stuhl, schaltet eine der fünf Konsolen an. Und los. Klick, klack, klick, klack.

Neckargemünd. (bmi) Professor Daniel Memmert, ist geschäftsführender Leiter des Instituts für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln. Der Neckargemünder erklärt, warum eSport für ihn Sport ist - nicht aber für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Herr Memmert, wir springen gleich ins kalte Wasser: Ist eSport Sport? Das ist eine komplizierte Sache, die in Deutschland lang und breit diskutiert wird. Ich fürchte, dass kann man nicht in wenigen Worten beantworten. Schade. Wir haben auf ein Ja oder Nein gehofft. Das kommt später (lacht). Aber erst einmal müssen wir andere Fragen stellen. Gerne. Welche? Wer entscheidet in Deutschland, wer oder was als Sportart gilt? Der DOSB. Bei dem ist Schach schon lange dabei, Dart wurde aufgenommen. Poker und Profiboxen müssen dagegen draußen bleiben - eSport auch. Und warum? Da kommen wir zur nächsten Zwischenfrage: Was ist eigentlich Sport? Dazu gibt es in der Sportwissenschaft dutzende Definitionen. Der DOSB nutzt folgende: Jede Sportart muss als Ziel und Selbstzweck "eine eigene, sportartbestimmende motorische Aktivität" beinhalten. Klingt komplex. Ist es auch. Und darüber kann man sicher auch streiten. Aber wenn man dieses Kriterium als "Muss-Bedingung" für eine Sportart ansieht, kann man die Ablehnung des DOSB nachvollziehen. Und was meinen Sie persönlich? Ein wenig anders (lacht). Viele Definitionen sehen den Sportbegriff viel weiter. Sie beziehen kognitive, körperliche und physiologische Aspekte mit ein. Und da ist eSports in vielen Bereichen vergleichbar mit anderen Sportarten. Zum Beispiel? Während des Spiels hat ein eSportler einen Cortisolspiegel vergleichbar mit einem Formel-1-Piloten. Die Herzfrequenz liegt bei 160 bis 180 Schlägen - also im Bereich eines Marathonläufers. Dazu kommen Reaktionen, Taktik, Kreativität, Antizipation, Aufmerksamkeit das sind alles Dinge, die von einem Fußballspieler oder jedem Ballspieler gefordert sind. Also ist eSport doch Sport? Wenn man das Große und Ganze nimmt - dann ja! Und was ist mit der spezifischen motorischen Aktivität? Die eSportler sind ja sehr aktiv am Controller, drücken jede Menge Tasten. In diesem feinmotorischen Bereich sind sie sehr gut ausgebildet. Ich glaube, dass der DOSB eSport relativ entspannt als Mitglied aufnehmen könnte, ohne sich zu verbiegen. Vor wenigen Tagen hat sich der DOSB nochmals distanziert. Chance verpasst? Absolut. Ich finde, man sollte modern denken und diesen Trend mitaufnehmen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Finals der beliebtesten Spiele mehr Zuschauer verfolgen als das komplette zweiwöchige Wimbledon-Turnier, dann ist das weit mehr als nur ein Trend. Dazu muss die neue Branche natürlich auch professionelle (Vereins)Strukturen schaffen, dies war wohl bei der letzten Entscheidung der Knackpunkt. Auch hierzulande wachsen die Vereine. Anderswo ist man da aber weiter, es gibt weltweit eine große Community. In Asien ist eSport Volkssport. Diese Bewegung zu verschlafen, würde uns nicht gut tun.

Wenn aber nicht gerade Mittwoch ist, dann ist seine Wohnung sein Trainingszentrum. "Alles, was ich brauche, habe ich zu Hause", sagt er und meint damit seine Playstation-Konsole, seinen Controller, seinen Bildschirm und vor allem: seine stabile Internetverbindung. 500 Megabit pro Sekunde weist diese vor, was als sehr stark einzustufen ist. "Das A und O" sei diese, sagt er, das brauche man, wenn man oben mitspielen will. Und das will er. Dafür sitzt er täglich minimal zwei und maximal vier Stunden vor der Konsole.

Seine Freundin wisse dann Bescheid, Störungen sind zu diesem Zeitpunkt unpassend. "Das ist abgesegnet", grinst er. Die Konzentration müsse auf einem hohen Level gehalten werden. Auf welchem Platz der Fifa-Weltrangliste sich "DonCarlone" aktuell befindet, ist schwer zu sagen, weil sich die Platzierungen an jedem Wochenende rasant ändern können.

30 Spiele sind von Freitag bis Samstag zu absolvieren - wann, kann sich jeder Spieler selbst einteilen. "Je nachdem wie viele man gewinnt, steigt man im Ranking auf und ab", erklärt der eSportler. Wie beim echten Fußball eben auch. Ganz simpel.

Durch das System könne man aber sagen, dass er zu den besten vier Prozent weltweit gehöre. Lampertsdörfer ist also besser als 96 Prozent der Menschen, die online diese Fußballsimulation spielen. Es ist noch gar nicht lange her, da hat er den Deutschen Meister geschlagen. Ob dieser an jenem Tag einfach schlecht drauf war? "Er hat mich ein bisschen unterschätzt und am Ende hatte ich auch das Matchglück auf meiner Seite", sagt "DonCarlone".

Matchglück - eben auch so ein Begriff, der unter Fifa-Spielern immer wieder heiß diskutiert wird. Schließlich ist das, was über Sieg und Niederlage und folglich auch über spätere Preisgelder entscheidet, noch immer von einem Computer - einer Maschine - gesteuert, auch wenn ein Großteil dessen, was auf dem Bildschirm passiert, vom Spieler zu beeinflussen ist. Ein Großteil, aber eben nicht alles.

Wenn Lampertsdörfer nicht gerade vor der Konsole sitzt, dann geht er arbeiten, wie eben jeder andere Mensch auch. Noch, so sagt er, könne er nur von seinem Gehalt als professioneller Fifa-Spieler nicht leben. "Aber es gibt viele, die mittlerweile mehr als gut damit auskommen", lacht er. Der Markt, er wächst und wächst. Was er verdient, bezeichnet er aber eher als ein nettes Nebeneinkommen. Ein Mini-Job, das treffe es ganz gut. Also steht er meist morgens um fünf Uhr auf der Matte, um mit der "normalen" Arbeit zu beginnen. Nachmittags um vier ist Feierabend, dann geht’s nach Hause - der Rest ist bekannt. Klick, klack, klick, klack.