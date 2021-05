Von Anna Manceron

Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Thema Kinderarmut. Seine Frau Carolin und er schreiben gerade an einem neuen Buch darüber. Wir haben mit ihm über Armut und ihre Folgen gesprochen.

Herr Butterwegge, wie entsteht Armut bei Kindern und Jugendlichen?

Vor allem durch die Armut der Familien. Und die wurzelt im Aufbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft: Es gibt ein paar Wenige, denen die Unternehmen, Banken und Versicherungskonzerne gehören. Die große Mehrheit der Menschen hat aber nur ihre Arbeitskraft. Wenn man körperliche oder psychische Probleme oder eine schlechte Ausbildung hat, kann man diese Arbeitskraft nicht so gut "verkaufen". Dann verarmt man und landet in Hartz IV.

Christoph und Carolin Butterwegge forschen zu Kinderarmut. Foto: privat

Ihr neues Buch wird "Kinder der Ungleichheit" heißen. Wie ist das gemeint?

In Deutschland gibt es nicht bloß viele arme, sondern auch so viele reiche Kinder wie noch nie. Das liegt daran, dass viele sehr, sehr reiche Eltern einen Teil ihres Vermögens schon kurz nach der Geburt an ihre Kinder verschenken. In Baden-Württemberg kommt das übrigens besonders häufig vor.

Warum das denn?

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat zusammen mit anderen Politikern dafür gesorgt, dass man als Unternehmer viel Geld sparen kann, wenn man sein Vermögen schon früh an die eigenen Kinder verschenkt. Dann muss man keine Erbschaftsteuer zahlen. Gleichzeitig leben immer mehr Menschen in Armut. Deshalb spaltet sich die Gesellschaft weiter.

Hat sich dieses Problem durch die Corona-Krise verschärft?

Ja. Die Hartz-IV-Sätze sind wegen der Pandemie nicht erhöht worden. Aber frische Lebensmittel sind jetzt teurer, und man muss mehr Geld ausgeben – zum Beispiel für Masken. Eine alleinerziehende Mutter, die vorher gerade so über die Runden kam und jetzt wegen Kurzarbeit weniger Geld verdient, rutscht dadurch in die Armut.

Wie wirkt sich diese Armut aus?

In einem reichen Land arm zu sein, kann viel demütigender und deprimierender sein als in einem armen Land. Wenn ein Jugendlicher im Winter in Sandalen zur Schule kommt und ausgelacht wird, leidet er darunter viel mehr als unter der Kälte. Bei uns wird man für seine Armut verantwortlich gemacht und muss sich dafür rechtfertigen.

Was macht das mit der Seele?

Das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen leidet massiv. Dass es ausgelacht oder nicht zu einem Geburtstag eingeladen wird, ist für ein Kind extrem verletzend. In unserer Gesellschaft wird armen Menschen von Anfang an gezeigt, dass sie nicht dazugehören. Das hat übrigens auch Folgen für die Gesundheit: Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, schlechtere Zähne, chronische Krankheiten – das alles kommt bei armen Kindern häufiger vor.

Was kann die Gesellschaft tun, um Kinderarmut zu bekämpfen?

Wir brauchen einen höheren Mindestlohn von mindestens 12 Euro pro Stunde. Arbeitsverträge sollten nicht ohne Grund auf eine bestimmte Zeit befristet sein. Außerdem brauchen wir eine Bürgerversicherung, um alle Menschen sozial abzusichern. Und gerade für Kinder müssen die Hartz-IV-Regelsätze angehoben werden.

"Die Mehrheit hat immer noch schlechte Bildungschancen"

Frau Butterwegge, wie stark sind Kinder mit Migrationshintergrund von Armut betroffen?

Ihr Armutsrisiko ist ungefähr zweieinhalb Mal so groß wie das von Kindern ohne Migrationshintergrund. Besonders stark gefährdet sind diejenigen, die keinen deutschen Pass haben oder noch nicht so lange in Deutschland sind. Das gilt zum Beispiel für geflüchtete Familien, dort ist die Armutsquote extrem hoch. Bei Erwachsenen syrischer Herkunft beträgt sie fast 80 Prozent und das trifft natürlich auch deren Kinder. Auch Menschen aus Afghanistan und Pakistan haben ein sehr hohes Armutsrisiko.

Woran liegt das?

Geflüchtete sind meistens erst seit zwei oder drei Jahren in Deutschland. Bevor sie Geld verdienen können, müssen sie erst die Sprache lernen und auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Das geht übrigens allen Migranten-Gruppen so. Manchmal dauert dieser Prozess auch über Generationen hinweg. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei unter anderem der Aufenthaltsstatus der Familien.

Hintergrund Ein Mensch hat einen Migrationshintergrund, wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde. Laut dem Statistischen Bundesamt gilt das für zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, Eingebürgerte und (Spät-)Aussiedler sowie ihre Kinder, die als Deutsche geborenen wurden. Ein Mensch hat einen Migrationshintergrund, wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde. Laut dem Statistischen Bundesamt gilt das für zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, Eingebürgerte und (Spät-)Aussiedler sowie ihre Kinder, die als Deutsche geborenen wurden.

Warum?

Wer keinen deutschen Pass hat oder noch nicht so lange in Deutschland ist, hat nicht die gleichen Rechte wie jemand, der schon lange hier lebt. Das betrifft zum Beispiel den Zugang zu sozialstaatlicher Unterstützung oder zum Arbeitsmarkt. Besonders schwierig ist es für Menschen, die bei uns nur geduldet sind. Sie sind ständig von Abschiebung bedroht und brauchen alle drei Monate eine neue Erlaubnis, um weiter in Deutschland sein zu dürfen.

Was bedeutet das für die Kinder?

Geflüchtete Familien sind oft in Sammelunterkünften untergebracht. In den ersten 15 Monaten bekommen sie Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist vergleichbar mit Hartz IV, liegt aber darunter. Nach 15 Monaten können sie dann in den Bezug von Hartz IV wechseln. Für die Kinder ist die Wohnsituation oft sehr schwierig. Solange ihre Familie in einer Sammelunterkunft lebt, schlafen meistens alle in einem Zimmer. Toiletten, Badezimmer und Küche muss man sich oft mit anderen Familien teilen. Es gibt auch kaum Platz zum Spielen. Deshalb ist es für die Kinder sehr wichtig, möglichst schnell eine Kita oder Schule zu besuchen. Da haben sie einen sicheren Raum, wo sie anderen Kindern begegnen, Freundschaften knüpfen und schnell Deutsch lernen können.

Wenn alle in einem Zimmer leben, hat man ja auch keinen ruhigen Ort zum Lernen, oder?

Genau. Deshalb ist auch das Distanzlernen für diese Kinder ein großes Problem. Vor Kurzem habe ich von Vorbereitungsklassen gehört, in denen noch kein einziges Endgerät angekommen ist. Da haben die Kinder zu Hause maximal ein Handy, um ihre Aufgaben zu erledigen.

Und was ist mit den Familien, die schon länger in Deutschland leben?

Bei den klassischen Einwanderungsgruppen sind Menschen türkischer Herkunft sehr stark von Armut betroffen. Und das, obwohl sie oft schon in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben. Im Gegensatz dazu hat sich das Armutsrisiko von Spaniern, Italienern, Griechen oder Portugiesen deutlich verringert.

Warum ist das bei Menschen türkischer Herkunft anders?

Dafür gibt es viele Gründe. Einer mag sein, dass sie aus einem Drittstaat kommen, also einem Land, das kein Teil der Europäischen Union ist. Das heißt, sie haben nicht die gleichen Rechte wie EU-Bürger. Allerdings gibt es inzwischen entsprechende Abkommen, die diese Menschen in vielen Punkten mit EU-Bürgern gleichstellen. Ein Problem ist auch die niedrige berufliche Ausbildung vieler türkischer Einwanderer und ihre berufliche Position, häufig in Arbeiterberufen, aber auch Erwerbslosigkeit und Diskriminierung. Den ehemaligen Gastarbeitern wurden in den 50er-, 60er- und 70er-Jahren keine Deutschkurse angeboten, weil man davon ausging, dass sie irgendwann wieder zurück in die Türkei gehen.

Das heißt, viele Eltern konnten Ihren Kindern in der Schule nicht helfen, weil sie selbst nicht richtig Deutsch gelernt haben?

Ja, in vielen Familien wird deshalb zu Hause auch nur Türkisch gesprochen. Die Kinder gehen meistens eher später oder gar nicht in den Kindergarten. Das heißt, sie lernen später Deutsch und haben deshalb öfter Schwierigkeiten in der Schule. Die Wiederholer-Quote ist bei diesen Kindern zum Beispiel höher als bei anderen. Außerdem besuchen sie tendenziell eher die Hauptschule.

Wie viele Kinder und Jugendliche schaffen es denn, sich aus so einer Situation zu befreien?

Inzwischen gibt es zwar immer mehr Schüler mit Migrationshintergrund, die Abitur machen und später studieren. Aber die Mehrheit hat immer noch schlechte Bildungschancen. Das wirkt sich dann natürlich auch auf ihr späteres Arbeitsleben aus.