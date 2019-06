Von Noemi Girgla

Im Familienurlaub 1999 bemerkte Steffen Bender, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Die Symptome beunruhigten den damals 31-Jährigen nicht allzu sehr. Nasenbluten, Nachtschweiß und eine heftige Schwellung nach einem angeschlagenen Bein bewegten ihn dennoch dazu, seinen Hausarzt aufzusuchen. Der Blutabnahme sah er entspannt entgegen, schließlich waren seine Blutwerte erst vor wenigen Monaten völlig in Ordnung gewesen. Umso tiefer saß der Schock nach der Diagnose. Blutkrebs. Schnell war klar, dass eine Stammzelltransplantation seine einzige Chance sein würde, den Krebs zu besiegen. Da in seiner großen Familie niemand als Spender in Frage kam, begann die Suche nach einem "unverwandten Spender". Und Bender hatte Glück. Relativ schnell konnte mit Hilfe der DKMS ein passender Spender in England ausfindig gemacht werden.

Steffen Bender ist kein Einzelfall. Alle 15 Minuten erhält laut DKMS ein Mensch in Deutschland die gleiche, alles verändernde, Diagnose. Für viele stellt eine Stammzellspende die einzige Möglichkeit dar, geheilt zu werden. Nach Angaben des Zentralen Knochenmarkspender-Registers Deutschland sind zur Zeit zehn Prozent der Bevölkerung bei diesem erfasst. Das macht es mit 8,4 Millionen potenziellen Spendern zum größten in Europa.

Eine Diagnose, die alles verändert

Auch Tania Ginkel ist dort verzeichnet. Die 22-jährige Biochemie-Studentin ließ sich im Dezember 2015 registrieren - keine zwei Monate später erhielt sie einen Anruf von der DKMS. Ihre Typisierungsmerkmale stimmten mit einer Patientin aus den USA überein, die auf eine Spende wartete. Dass sie spenden würde, stand für die junge Frau außer Frage. Also fuhr sie nach Frankfurt am Main, wo sie im Blutspendezentrum - im wahrsten Sinne des Wortes - auf Mark und Nieren geprüft wurde. Da die Patientin zu diesem Zeitpunkt noch nicht stabil genug war, um die Spende zu empfangen, dauerte es noch einmal ein Jahr, bis Ginkel in Begleitung ihrer Mutter ein weiteres Mal nach Frankfurt fuhr. Im Februar 2017 war es endlich soweit. Die Studentin musste sich über fünf Tage vor der peripheren Stammzellentnahme einen Wachstumsfaktor spritzen, der die Produktion der Stammzellen anregt und sie ins Blut ausschwemmt. "Man kann sich das vorstellen wie eine Thrombosespritze, die man sich ja auch selbst setzt", erklärt Ginkel das Prozedere. Zur peripheren Entnahme wurde sie an einen Zellseparator angeschlossen, der die Stammzellen aus dem Blut filtert - ähnlich, wie bei einer Dialyse.

Hintergrund DKMS DKMS steht für "Deutsche Knochenmarkspenderdatei". 2015 entschied sich die gemeinnützige Organisation im Zuge ihrer Internationalisierung nur noch unter dem Namen DKMS aufzutreten. So soll ein global einheitlicher Auftritt gewährleistet werden. Ihr Hauptsitz ist in Tübingen. Mit bundesweit 6 147.568 Registrierungen ist sie die größte der 26 Spenderdateien in Deutschland. Weltweit sind sogar 9 183.993 potenzielle Spender registriert (Stand: Juni 2019). Gegründet wurde die Datei 1991 von Peter Harf und dem Arzt Gerhard Ehninger. Anlass dafür war die Leukämieerkrankung Mechtild Harfs, der Ehefrau des Gründers. Zu diesem Zeitpunkt waren in Deutschland erst 3000 etwaige Spender erfasst. Mechtild Harf verstarb noch im selben Jahr. Seit 2004 arbeitet die DKMS auch international. Zunächst in den USA, 2009 auch in Polen. 2013 nahm sie die Arbeit in Großbritannien auf, 2018 in Chile und 2019 auch in Indien. Ihre Aufgabe ist es, neue Spender zu werben, zu registrieren und zu typisieren. Die zentrale Verwaltung aller deutschlandweit gesammelten Daten obliegt dem Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschlands in Ulm. Hier laufen alle Daten für die Fremdspendersuche zusammen. 2018 wurden dort rund 33.000 Anfragen aus aller Welt bearbeitet. gin

"An Nebenwirkungen habe ich alles so ein bisschen mitgenommen", berichtet die junge Frau. Das reichte von leichten Grippesymptomen während der Zeit der Spritzen bis hin zu einem Kribbeln im Beckenbereich. "Ich konnte richtig spüren, wo die Stammzellen gebildet wurden", erzählt sie, "das war unheimlich spannend." Die eigentliche Entnahme dauerte etwa fünf Stunden. "Ich hatte ein Kribbeln in den Fingern und die Entnahme musste einmal unterbrochen werden, da ich Probleme mit dem Kreislauf bekam", fasst sie den Vorgang zusammen. Diese Nebenwirkungen sind häufig, wenn auch unbedenklich. Bei der Entnahme entsteht ein leichter Kalzium-Mangel im Körper, der ganz unkompliziert durch die Zugabe des Mineralstoffs ausgeglichen werden kann. Nach der Spende verflogen die Nebenwirkungen schnell wieder - nur eine zweiwöchige Sportsperre blieb noch bestehen.

"Ich würde es jederzeit wieder machen", zieht Ginkel ihr Resümee. Heute ist sie in einem Volunteer-Programm der DKMS tätig. Sie fährt zu Infoveranstaltungen, klärt über die Spende auf und wirkt an Typisierungsaktionen mit.

Steffen Bender lebt heute in Berlin. Er konnte den Blutkrebs dank seines Spenders besiegen und führt heute ein (fast) normales Leben. "Drei bis vier Mal im Jahr muss ich noch zur Untersuchung und gegen Tropenkrankheiten kann ich nicht geimpft werden. Das könnte auch heute noch zu einer Abstoßungsreaktion des Transplantats führen", berichtet er. Nicht alle Spenden haben ein solches Ergebnis vorzuweisen und auch wenn der Patient die Spende übersteht, kann es zu Rückfällen kommen. Bender weiß, wie viel Glück er hatte. Viele, die er in der Zeit seiner Erkrankung kennenlernte haben den Kampf nicht gewonnen.

Damit Menschen mit Leukämie überhaupt die Chance bekommen zu kämpfen, ist es wichtig, dass sich Gesunde bei einer der bundesweit 26 Spenderdateien registrieren lassen. Die größte in Deutschland ist die DKMS - es gibt jedoch auch zahlreiche regionale Register. Alle veranstalten regelmäßig Typisierungsaktionen, bieten aber auch die Möglichkeit, sich Typisierungs-Sets zuschicken zu lassen. So kann man entweder bequem zu Hause mit dem "Stäbchen" einen Wangenabstrich machen oder sich beim Hausarzt etwas Blut abnehmen lassen, das dann ins Labor weitergeleitet wird.

"Für einen selbst ist es unkompliziert und mit wenig Aufwand verbunden. Wenn man mit einem kleinen Piks helfen kann, dann ist es das wert", fasst Victoria von Knebel Doeberitz zusammen. Sie ließ sich erst kürzlich bei einer Typisierungsaktion des Heidelberger Stammzellspenderregisters in Zusammenarbeit mit "Uni hilft" in deren Datei aufnehmen. An diesem Tag ließen sich in nur drei Stunden 92 Personen registrieren. Kein schlechter Schnitt, wie die Veranstalter finden: "Das macht alle zwei Minuten einen neuen potenziellen Lebensretter."