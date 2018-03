Von Steffen Blatt

Seit Januar ist der neue Jugendgemeinderat im Amt, die ersten Arbeitssitzungen sind absolviert. Zeit für ein Interview mit dem Vorstand. Der ist wie die meisten Mitglieder in Heidelbergs Jugendvertretung neu. An der Spitze steht der 16-jährige Mamdouh Ahmed Butt von der Willy-Hellpach-Schule (WHS), seine Stellvertreter sind Amanda Mullaj (17) von der Julius-Springer-Schule und Max Ferroud (19) von der WHS. Das Trio hat - wie viele Mitglieder des Jugendgemeinderats - einen multikulturellen Hintergrund: Mamdouhs Familie kam vor 25 Jahren aus Pakistan nach Deutschland, Amandas Eltern kommen aus Albanien und Max' Großvater stammt aus Marokko.

Ihr seid jetzt seit Januar im Amt. Habt Ihr Euch schon an den Job als Jugendpolitiker gewöhnt?

Mamdouh Ahmed Butt: Ich war ja schon zwei Jahre im Jugendgemeinderat, aber als einfaches Mitglied. Da war die Aufmerksamkeit noch nicht so groß, aber jetzt ist schon ein neuer Druck da - und wir haben viel mehr Termine.

Max Ferroud: Der Hype der ersten Wochen ist jetzt ein bisschen abgeklungen. Es war für uns auch ungewöhnlich, uns plötzlich in der Zeitung zu sehen.

Amanda und Max, Ihr seid neu in den Jugendgemeinderat gewählt worden und dann gleich in den Vorstand gekommen. Das ist ein großer Schritt.

Max: Es ist mein letztes Jahr, danach kann ich nicht mehr gewählt werden. Und ich wollte gleich richtig was machen und mich engagieren. Und ich denke, dass man im Vorstand ein bisschen mehr erreichen kann.

Amanda Mullaj: Mahmdou hat mir von den Aufgaben des Vorstands erzählt, das fand ich gut und interessant. Am Anfang habe ich mir überlegt, ob ich mich überhaupt zur Wahl stellen soll, ob ich das auch alles schaffe. Aber wenn man mal in dem Gremium drin ist, wird es leichter.

Was waren für Euch die Gründe, als Vorstand anzutreten?

Mamdouh: Ich habe mich schon immer für Politik interessiert und hatte die Möglichkeit, in den letzten beiden Jahren Erfahrungen als Jugendgemeinderat, Klassensprecher und Schülersprecher zu sammeln. Die will ich jetzt als Vorsitzender einbringen.

Amanda: Ich habe es schon immer gemocht, Dinge zu organisieren oder für Fragen bereitzustehen. Das habe ich auch als Klassensprecherin schon gemacht.

Max: Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, mich für Politik zu interessieren, und mich dann relativ spontan entschieden, weil ich etwas bewegen will in Heidelberg. Ich wollte in dieses System reinschnuppern, um zu verstehen, wie hier Entscheidungen getroffen werden - und um vielleicht auch selbst mal ein bisschen mitbestimmen zu können.

Im neuen Jugendgemeinderat sitzen nur noch fünf Jugendliche, die vorher auch schon Mitglied waren. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Mamdouh: Weder noch. Beim letzten Mal waren auch viele Neue dabei. Und diejenigen, die jetzt zum ersten Mal drin sind, wenden sich auch an die "Alten", wenn sie Fragen haben. Sie haben aber ihre eigene Meinung und ihre eigenen Vorstellungen. Das zusammen ist eine Supersache.

Amanda: Ich finde es gut, dass Mamdouh schon zwei Jahre dabei war, so konnte er uns viele Dinge erklären. Dadurch ist für uns als Vorstand nicht alles komplett neu.

Max: Und wenn 25 Leute ins kalte Wasser geworfen werden, schweißt das auch zusammen.

Die Suche nach Räumen hat schon alle Eure Vorgänger beschäftigt. Nun soll in der Dischinger Straße ein Jugendkulturzentrum entstehen. Was haltet Ihr von dem Projekt?

Mamdouh: Ich finde es super. Nach so vielen Jahren wurden endlich Räume gefunden. Sie sind groß genug, und man kommt auch gut hin, die Lage ist perfekt. Und wenn sich Jugendliche dort treffen können, machen sie weniger Unsinn, als wenn sie einfach so irgendwo zusammenkommen.

Max: Das Zentrum ist auch eine gute Alternative zum Haus der Jugend, das eher auf Sport fixiert ist. In der Dischinger Straße kann man seine Kreativität mehr ausleben.

Auch über die Zukunft der Halle 02 wird gerade diskutiert. Wie steht Ihr zu den Zukunftsplänen mit mehr Gastronomie und einer größeren Konzerthalle?

Mamdouh: Die Halle 02, wie sie jetzt ist, gehört zur Heidelberger Jugendkultur, sie ist ein Treffpunkt auch für Jugendliche unter 18 Jahren. Das neue Projekt verändert das möglicherweise ein wenig, weil man dann auch vermehrt älteres Publikum ansprechen will.

Max: Vielleicht geht auch das heutige Flair durch einen Neu- oder Umbau ein bisschen verloren.

Amanda: Ich finde es aber eine gute Idee, dass verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Dann können sich auch mal Ältere und Jüngere in der Halle treffen.

Gibt es in Heidelberg generell genug Möglichkeiten für Jugendliche, abends etwas zu unternehmen?

Mamdouh: Das Angebot ist eigentlich ausreichend. Man weiß ganz genau, wo man hingehen kann.

Max: Zwischen 16 und 18 ist es sicherlich das Größte, in die Clubs wie Nachtschicht oder Schwimmbad gehen zu können. Die Leute zwischen 18 und 20 haben aber manchmal das Risiko, dass sie dort Eintritt bezahlen, aber nach Mitternacht keiner von ihren jüngeren Freunden mehr da ist. Da ist die Altstadt dann oft die einzige Option, wenn man sich nicht wie im Marstall im Studentenmilieu bewegen will. Denn damit hat man in dem Alter auch wenig zu tun. Und wenn man vorher zwei Jahre lang regelmäßig in die Clubs gegangen ist, wird man auch ein wenig discomüde.

Abseits der Raumproblematik: Was sind die beiden wichtigsten Themen, um die sich der Jugendgemeinderat in diesem Jahr kümmern muss?

Max: Wir wollen eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen der Schülermitverwaltung und dem Jugendgemeinderat herstellen und uns mehr in der Öffentlichkeit zeigen.

Mamdouh: Wir planen, mehrmals im Jahr direkt an den Schulen über unsere Arbeit zu informieren. Dabei wollen wir die Schüler fragen, was sie von aktuellen Projekten in Heidelberg halten, oder Umfragen zu bestimmten Themen machen, etwa zum Zustand der Toiletten oder zur Gemeinschaftsschule. Auch in Sachen neues Kino wollen wir mitreden. In den letzten Jahren wurde vor der Wahl in den Schulen viel Werbung gemacht, danach flachte das immer etwas ab. Wir wollen konkret etwa einen Infostand beim "Lebendigen Neckar" machen, auch beim interkulturellen Fest sind wir dabei. Das passt besonders gut, denn wenn man sich den Jugendgemeinderat anschaut, dann sieht man, wie gut die Integration in Heidelberg abläuft.

Max: Wir drei haben ja auch keine urdeutschen Namen, und wir können so ein gutes Beispiel geben, wie man sich in Deutschland integrieren kann.

Amanda: Auch die sozialen Netzwerke wollen wir nutzen. Bei Facebook etwa haben wir jetzt eine eigene Seite.

Fühlt Ihr Euch generell als Jugendliche ernst genommen in Heidelberg?

Mamdouh: Ja. Wenn wir etwas sagen, dann nehmen das die Verwaltung und der Gemeinderat an und versuchen, unsere Anliegen auch zu verstehen - trotz des Altersunterschieds. Unser Problem war eher, dass wir bei den Jugendlichen in den letzten Jahren nicht so bekannt waren. Das wollen wir ändern, damit sie wissen, dass sie mit ihren Problemen und Ideen zu uns kommen können.