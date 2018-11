Von Sören Sgries

Heidelberg. Die Angst war da: Dass dieser Kritikerhype in sich zusammenfällt. Dass "Sizarr" zwar eine sehr gute Platte am Laptop basteln können, aber auf der Bühne enttäuschen. Dass die handwerklichen Fähigkeiten nicht mit den musikalischen Ideen mithalten können. Man hat ja schließlich schon ein paar Enttäuschungen erlebt, mit bombastischer Effekthascherei und mieser Performance - selbst an diesem Abend im Karlstorbahnhof. Aber: Nicht bei "Sizarr". Die drei gebürtigen Landauer lösten auch live das Versprechen ein, das sie mit ihrem Debütalbum "Psycho Boy Happy" gegeben haben. Tatsächlich übertrafen sie die Erwartungen noch ein wenig, spielten sie doch deutlich druckvoller, rockiger auf, als es die oft melancholischen Stücke eigentlich erwarten ließen.

Das Publikum machte es den Dreien aber auch leicht. "Heimspiel" war der Tourabschluss in Heidelberg nicht nur, weil Fabian, Philipp und Marc hier vor einigen Jahren, noch als Schüler, das erste größere Konzert spielten und entdeckt wurden. Marc lebt inzwischen in der Stadt, die beiden anderen wohnen in Mannheim. Heimelig wurde es vor allem, weil einfach "wahnsinnig viele Freunde und Familie" anwesend waren, wie Sänger Fabian ein bisschen gerührt von der Bühne verkündete. Wenn dann aus der Menge mit lautstarken "Vorletzter Song"-Rufen um Verlängerung gebettelt wurde, war klar: Man kennt sich. Man teilt schon jetzt, zu Beginn von "Sizarrs" Karriere, viele gemeinsame Konzertstunden - und sicherlich einige aus gar nicht so fernen Schulzeiten.

Doch auch für alle Nicht-Pfälzer war das Konzert ein Genuss. Mit Rotorklängen aus der Konserve fuhren "Sizarr" ihr Equipment hoch, ein paar Fiepser wurden den Synthies entlockt, dann raste die Druckwelle durch den Raum. Schlagzeuger Marc Übel gab - handgemacht! - den drängenden Beat vor. Philipp Hülsenbeck sorgte im Wechsel zwischen Gitarre, Bass, Keyboard und Mischpult für den fließenden Soundteppich - und überzeugte zudem als mehr als passabler Backing-Sänger.

Im Mittelpunkt stand jedoch Sänger Fabian Altgötter. Seine voluminöse, doch brüchige Stimme gibt "Sizarrs" Songs einen Fixpunkt inmitten des Klangspektakels. Und der erste Eindruck, dass der 21-Jährige dem frühen Erfolg und dem anstrengenden Tourleben nicht gewachsen sein könnte, legte sich glücklicherweise bei den Ansagen zwischendurch. Der Junkie-Look mit herausgewachsener Blondierung, Schlabbershirt und abgerissenen Hosen ist hoffentlich nur das: ein Look.

Anderthalb Stunden spielten sich die Drei so durch ihr Album und gewannen ihren Songs dabei tendenziell härtere Seiten ab, als zu erwarten war. In diesem Sinne auch überraschend gut: das Cover von Charles & Eddies 90er-Jahre-Soul-Nummer "Would I Lie To You", nicht nur stimmlich gegenüber dem Original deutlich aufgewertet. Ein Heimspiel, das viele Nachspiele haben sollte.