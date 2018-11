(nak) Naela Schwab hat sich nach ihrer reiterlichen Grundausbildung für den Springsport entschieden. Bei den Turnieren versucht sie, gemeinsam mit ihren Pferden die Hindernisse sowohl ohne Abwurf als auch möglichst schön und schnell zu überwinden. Doch es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, mit (s)einem Pferd Sport zu treiben.

> Dressurreiten: Am bekanntesten nach dem Springen ist das Dressurreiten. Hierbei soll das Pferd seine natürlichen Bewegungen unter dem Sattel zeigen. Besonders wichtig ist die Harmonie zwischen Pferd und Reiter.

> Vielseitigkeitsreiten: Gleich in drei Teilprüfungen, in der Dressur, im Springen und im Geländereiten, müssen sich Reiter und Pferd in der Vielseitigkeit beweisen. Dies erfordert von beiden Mut, Vertrauen und Ausdauer.

> Jagdreiten: Häufig im Herbst werden Jagden geritten. Hierbei reitet man mit mehreren Reitern hinter einem Master her. Geritten wird auf einer genau markierten Strecke mit natürlichen und angelegten Hindernissen. Jagdreiten ist ein reiner Pferdesport, bei dem kein Wild gejagt und erlegt wird.

> Distanzreiten: Das Distanzreiten ist in Deutschland recht selten. Geritten werden müssen kurze oder längere Strecken in einer vorgegebenen Mindestgeschwindigkeit. Die Pferde werden entlang der Strecke tierärztlichen Kontrollen unterzogen. Wer sein Pferd dabei überfordert, wird disqualifiziert.

> Wanderreiten: Beim Wanderreiten steht das Erleben der Natur mit dem Freund Pferd im Vordergrund. Häufig wird in Gruppen von Unterstellmöglichkeit zu Unterstellmöglichkeit geritten. Es gibt inzwischen spezielle Reitwanderkarten, in denen Wege und Stationen verzeichnet sind.

> Westernreiten: Das aus Amerika stammende Westernreiten orientiert sich an der Arbeit der Cowboys. Vieles, was für deren Arbeit mit Rinderherden erforderlich ist, wird in den Prüfungen erwartet.

> Voltigieren: Wer nicht nur auf einem Pferd sitzen möchte, für den ist das Voltigieren, also das Turnen auf dem Pferd, das Richtige. Gerade für Jüngere ist dies häufig der Einstieg ins Reiterleben.

> Sonstige: Auch der Fahrsport, bei dem ein oder mehrere Pferde eine Kutsche ziehen, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Hinzu kommen die zahlreichen Möglichkeiten, mit seinem Pferd an einer großen Zahl von Spielen, wie z.B. Polospiel, teilzunehmen. Oder sich in das große Heer der sogenannten "Freizeitreiter" einzureihen, die "einfach so" die verschiedenen Reitweisen betreiben.