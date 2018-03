Roman Lob, man ahnte es ja bereits, ist tatsächlich kein besonders lauter oder nervend selbstbewusster junger Mann. Der 21-Jährige aus Neustadt im Westerwald macht einen zurückhaltenden, freundlichen, sehr, sehr normalen Eindruck. Vielleicht ist der nette Herr Lob - die Eltern, die Freundin, die Schwester drücken ihm natürlich die Daumen - sogar einen Tick zu brav für den bisweilen bunt-anarchischen Eurovision Song Contest. Am 26. Mai gegen Mitternacht werden wir jedenfalls wissen, wie er in Baku abgeschnitten hat.

Roman, wie aufgeregt bist du vor dem ESC-Finale?

Ich bin schon nervös. Ich versuche irgendwie, die innere Ruhe zu finden. Was gar nicht so leicht ist.

Wie findest du deine innere Ruhe?

Möglichst viel Spaß haben, herumalbern und jeden Moment genießen.

Dein erstes Album heißt "Changes". Wie hat sich dein Leben denn verändert, seit du bei der deutschen Vorausscheidung teilgenommen hast?

Es hat sich einiges verändert. Ich habe bisher als Industriemechaniker gearbeitet, und jetzt mache ich ausschließlich Musik. Das ist alles über Nacht passiert. Die Zuschauer haben für mich abgestimmt, und plötzlich hatte ich gewonnen. Jetzt bin ich derjenige, der Deutschland beim Eurovision Song Contest in Baku vertritt. Schon Wahnsinn.

Was hat sich sonst noch so geändert?

Damals stand ich morgens auf, ging zur Arbeit und machte nachmittags Musik. Jetzt bin ich den ganzen Tag mit Musik beschäftigt. Das ist sehr cool.

Und sonst so? Wie ist es, wenn du erkannt wirst auf der Straße?

Das ist super entspannt. Ich freue mich, wenn die Leute auf einen zukommen. Es sind auch alle nett. Ich hatte noch nie eine unangenehme Situation. Alle drücken einem die Daumen.

Wie nett und entspannt ist denn Roman Lob?

Für mich ist das ein Riesenkompliment, wenn man mich entspannt und nett findet. Ich sehe mich selbst so. Ich bin immer gut gelaunt, außer, wenn keine Süßigkeiten in der Nähe sind. Ansonsten bin ich immer cool drauf und habe positive Energie. Man muss jeden Moment genießen. So ein "Hey, das ist jetzt aber doof"-Gefühl hatte ich in all den Wochen noch nie.

Hast du als Industriemechaniker eigentlich gekündigt?

Gekündigt habe ich nicht, ich bin noch bei meinem Arbeitgeber angestellt. Die Firma steht hundertprozentig hinter mir und hat mir versichert, wenn es nicht mehr läuft, kann ich jederzeit wiederkommen. Aber mein Ziel ist es natürlich, nach dem ESC als Musiker weiterzuarbeiten - egal, auf welchen Platz ich dort komme.

Was ist eigentlich das Ziel in Baku?

Erstmal macht es mir unheimlich Spaß, dorthin zu fahren. Man ist natürlich da, um das Ding nach Hause zu holen. Aber die Zeit nach dem ESC wird für meine Karriere wichtiger als der ESC selbst. Man muss bereits weiter denken.

Dennoch: Jetzt ist zunächst Baku angesagt. Wie wichtig wird eine gute Platzierung für deine weitere Karriere sein?

Das wird darauf ankommen, wie die Leute reagieren. Wenn die Leute an dem Abend einfach nicht "Standing Still" hören wollten, dann kann ich ein "Shit happens, aber deine Musik ist trotzdem geil" verkraften. Selbst wenn ich Letzter werde, muss ich am Ball bleiben.

Hast du dich mit deiner Vorgängerin Lena Meyer-Landrut ein bisschen ausgetauscht?

Schon. Sie war backstage bei "Unser Star für Baku" dabei und meinte zu mir "Bleib' einfach du selbst. Du bist ein cooler Typ. Du machst das Ding schon." Es ist toll, dass alle so hinter mir stehen.

Stimmt es, dass du wegen deines Opas mit der Musik angefangen hast?

Genau. Mein Opa hat mich zum Klavierspielen gebracht, da war ich neun. Ich nahm sechs Jahre lang klassischen Klavierunterricht, danach lernte ich Schlagzeug, Bass, Gitarre. Mit 13 hatte ich meinen ersten Liveauftritt mit der Musik-AG an unserer Schule. Dass auch Singen mein Ding ist, habe ich dann schnell gemerkt. Die anderen fanden gut, wie ich sang.

Du hast bereits 2007 bei "Deutschland sucht den Superstar" mitgemacht und wolltest dich 2008 mit einer Band für die Teilnahme am ESC bewerben. Gegenüber Castingshows scheint du keine Berührungsängste zu haben?

Damals mit 16 bei DSDS wollte ich einfach mal gucken, was passiert und mich nur mal ausprobieren. In den Jahren danach dachte ich, wenn ich nochmal sowas probiere, dann bei Stefan Raab. Die Leute sind dort gut aufgehoben. Max Mutzke, Stefanie Heinzmann, Lena - die machen alle bis heute erfolgreich Musik.

Wie ist dein Verhältnis zum ESC?

Zum ersten Mal gesehen habe ich die Show, die damals noch Grand Prix hieß, mit acht Jahren, als Guildo Horn dort antrat. Guildo fand ich geil. Dann kamen Stefan, Max Mutzke, und ich fand es eine geile Idee, dort selbst aufzutreten.

"Standing Still" ist ein guter Song, allerdings verzichtest du beim Singen völlig auf irgendwelche Mätzchen und Auffälligkeiten. Meinst du, du stichst genug raus bei diesem eher grellen Wettbewerb?

Was heißt rausstechen? Der Song braucht keinen großartigen Electrobeat oder so. Und tanzen? Das geht bei mir gar nicht. Ich bin alles andere als der Wahnsinnstänzer. Ich versuche, mit meiner Stimme zu punkten, ich selbst zu sein und ganz cool, ganz entspannt zu bleiben.

Aserbaidschan ist keine Demokratie. Wo stehst du bei der Frage, wie man damit umgeht, in einem solchen Land aufzutreten?

In erster Linie sind wir Künstler natürlich da, um Musik zu machen. Wir wollen auf musikalischer Basis zusammentreffen. Für das Land kann der ESC eine Riesenchance sein. Die Show wird international ausgestrahlt, ganz Europa guckt auf Aserbaidschan, das Land kann sich nicht verstecken. Ich denke und hoffe, dass sich da was tun wird.