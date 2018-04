Die erfahrenen Taucher und Tauchlehrer Kai-Uwe Reifgerste (Foto) und Ralf Beckmann von den Atlantis Divers aus Mannheim und Udo Gallei von den TSC-Manatees aus Eberbach beantworten wichtige Fragen rund um das Thema Sport- und Freizeittauchen.

> Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen?



Udo: Man muss schwimmen können und körperlich fit sein. Dafür braucht man eine tauchsportärztliche Untersuchung, und wenn die ausgestellt wird, kann jeder tauchen, auch Leute mit Behinderung.

> Wie alt muss man sein?



Kai-Uwe: Mit acht Jahren kann man den "Bubblemaker" machen, das ist begleitetes Schnuppertauchen. Ab zehn Jahren kann man den Junior-OWD machen, ab 15 Jahren den OWD (Open Water Diver, bis 18 Meter Tiefe) und darauf den AOWD (Advan-ced Open Water Diver, bis 21 Meter). Mit 18 kann man specialties machen wie z.B. Tieftauchen oder Navigation.

> Was macht man in einem Tauchklub?



Udo: Wir machen Ausflüge zu anliegenden Seen, Tauchreisen, z.B. nach Ägypten und auch Seminare und Weiterbildungen.

> Wie regelmäßig sollte man tauchen gehen, um darin fit zu bleiben?

Ralf: So oft wie möglich. Da gibt es keine festen Regeln, aber wenn man einige Monate nicht mehr getaucht ist, sollte man einen Auffrischungskurs machen oder mit einem Tauchlehrer noch mal die Übungen durchgehen.

> Worauf sollte man achten, wenn man im Urlaub tauchen geht?



Udo: Am besten sich vorher informieren, eine gute Seite dafür ist taucher.net. Und vor Ort nicht einfach die erstbeste Basis nehmen, sondern sich umschauen und mit den Leuten reden.

> Was kostet Tauchen?



Ralf: Ein OWD-Kurs, also der erste Grundschein liegt zwischen 200 und 300 Euro. Das ist von Tauchbasis zu Tauchbasis unterschiedlich.

Udo: Im Urlaub muss man mit etwa 20 bis 30 Euro pro Tauchgang rechnen.

> Wo in der Region kann man denn gut tauchen?

Ralf: Wir haben viele, schöne Tauchseen, zum Beispiel den Rheinauer See, Vogelstangsee oder in St. Leon. Natürlich muss man sich vorher über örtliche Bestimmungen informieren.