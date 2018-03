Von Sören Sgries

Heidelberg. Max (19) durfte bei der Landtagswahl 2011 seine Stimme abgeben. Mamdouh (17) hat bisher kein Wahlrecht. Dass bald 16-Jährige auf kommunaler Ebene wählen dürfen, finden beide gut - ein paar Bedenken haben sie aber doch.

Das Wahlrecht mit 16 soll kommen. Was haltet ihr davon?

Mamdouh: Es ist gut, dass wir Jugendlichen politisch mitmischen können. Wenn wir wählen, kommt ein neuer Trend in die Politik. Wichtig ist nur die Aufklärung, damit schon 16-Jährige wissen, worum es geht und nicht so leicht beeinflusst werden können.

Max: Kritisch könnte es sein, wenn Jugendliche sich überhaupt nicht dafür interessieren. Ich kenne es von mir selbst: Mit 16 war Politik noch nicht so das Thema. Sport war deutlich wichtiger. Aber wenn sich jemand für Politik interessiert, für den ist das natürlich klasse.

Als Jugendgemeinderäte seid ihr beide politisch aktiv. Woher kam das Interesse an Politik?



Mamdouh: Ich bin schon mit 14 in den Jugendgemeinderat gekommen. Vorher habe ich mich bereits schulintern engagiert. Auch mein Vater spielte eine Rolle, der politisch aktiv ist.

Max: Bei mir hat es mit 17 angefangen. Es waren Bundestagswahlen, und ich habe nicht mehr nur die ProSieben-Nachrichten geguckt, sondern auch mal auf ARD und ZDF gewechselt. Außerdem wurde in der Schule viel über die Wahlen geredet. Und ich hatte noch das Glück, dass einen Tag nach meinem 18. Geburtstag die Landtagswahlen waren. Da durfte ich das erste Mal wählen. Ich war zwar nervös, aber habe auch versucht, mich zu informieren.

Selbst wählen dürfen hilft also, um Interesse an der Politik zu wecken?

Max: Ja. Natürlich kann man sich auch ohne Wahlrecht mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen und sich überlegen, was man selbst eigentlich will. Aber wenn man wirklich wählen darf, macht es das auf jeden Fall viel interessanter.

Es gibt auch Stimmen, die sagen, es gebe weitaus bessere Wege, Jugendliche an die Politik heranzuführen - nämlich den Jugendgemeinderat.

Max: Wir Jugendgemeinderäte sind nur eine kleine Institution, wir haben nicht so viel zu sagen wie der Gemeinderat oder der Bürgermeister. Es ist einfach ein anderes Level. Ich selbst habe die JGR-Wahl nicht wirklich als politische Wahl empfunden.

Fühlt ihr euch denn als Politiker?

Mamdouh: Die JGR-Arbeit hat viel mit Politik zu tun, aber eben mit Jugendpolitik, also Politik für Jugendliche.

Max: Es ist in erster Linie eine gute Möglichkeit, sich auszuprobieren und Vorgänge kennenzulernen. Man weiß beispielsweise, wie Politik funktioniert, wie eine Stadtverwaltung arbeitet.

Das Amt ist für euch wahrscheinlich wichtiger als für eure Wähler, oder?

Max: Ja, schon. Es wird ja eher über Freundschaften gewählt, weniger über politische Programme. Der Jugendgemeinderat ist für die Mitschüler weniger die politische Institution, sondern ein Zwischending zwischen Schülermitverwaltung und Gemeinderat.

Es heißt auch, Jugendliche würde sowieso nicht interessieren, was politisch passiert...

Mamdouh: Das ist falsch. Es gibt wirklich genug Leute, die sich für Politik interessieren. Es fängt ja schon bei Klassen- oder Schülersprecherwahlen an. Es kommt vielfach falsch rüber, dass die Jugend desinteressiert sei.

Ihr habt doch am Anfang selbst gesagt, dass Wissen fehlt.



Max: Es fehlt Wissen, aber das heißt nicht, dass auch das Interesse fehlt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mich können ja auch Schiedsrichter-Entscheidungen beim Fußball interessieren, aber ich weiß nicht wirklich, was das Regelwerk im Detail sagt. Das Interesse ist auf jeden Fall da, man muss nur das Potenzial fördern. Ich kenne jedenfalls keinen, der sagt: Wahlen sind mir scheißegal.

Wann habt ihr denn das erste Mal einen "Grundkurs Politik" in der Schule bekommen?

Max: In der achten Klasse vielleicht? In Geschichte oder Gemeinschaftskunde.

Das müsste früher anfangen?

Mamdouh: Auf jeden Fall.

Max: Wenn das Wissen in der Schule nicht vermittelt wird, fehlt vielen vielleicht die Zeit oder Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Hier muss mehr und früher Politik erklärt werden.

Wie sieht es denn im Freundeskreis aus: Kennt man da die Politiker?

Mamdouh: Die Bürgermeister sind meist bekannt, sonst aber eher die Bundespolitiker. Die sind interessanter.

Max: Beim Namen Würzner klingelt es schon. Es wird aber viel mehr über die Bundestagswahl oder auch über die US-Wahl geredet als über den Gemeinderat.

Woran liegt es, dass die US-Wahl spannender ist als die Kommunalwahl?

Max: Diese Show, die in den USA gemacht wird, die gibt es in Deutschland gar nicht. Hier läuft alles sehr sachlich ab. Mehr Show würde es für Jugendliche anschaulicher machen.

Du redest ganz im Sinne der Kritiker: Jugendliche wählen lassen ist falsch, weil sie sich zu leicht verführen lassen.



Max: Ich glaube schon, dass es ein paar Parteien gibt, die leichter Jüngere überzeugen können - das muss ja nicht gleich die NPD sein. Dass man als Jugendlicher viel offener ist, nicht so festgefahren in seinen Überzeugungen, muss aber nicht nur negativ sein. Es ist auch positiv.

Mamdouh: Frühzeitige Bildung ist auf jeden Fall auch deshalb so wichtig.

Was sind denn in der Bundespolitik die Politiker, die eurer Meinung nach bei Jüngeren gut ankommen?



Mamdouh: Ich glaube, Politiker die ein bisschen Action und Stimmung machen, bekommen Stimmen von Jugendlichen.

Max: Guttenberg zum Beispiel hätte gute Chancen gehabt. Er war nicht der typische Politiker mit weißen Haaren, sondern hat ein bisschen Schwung in die Politik gebracht. Ältere werden vor allem als Autoritätspersonen wahrgenommen - so wie Lehrer eben. Autorität ist gut, aber es sollte nicht so ein strenges Bild vorherrschen.

Habt ihr aus der Lokalpolitik Themen, wo ihr sagen würdet: Wenn schon 16- und 17-Jährige wählen dürften, wäre das längst beschlossen?

Mamdouh: Zum Beispiel das Jugendkulturzentrum. Wenn da mehr Wählerinteressen hinter stehen würden, wäre das schon viel weiter. Oder das Kino.

Max: Auch bei der Stadiondiskussion damals oder bei der Stadthalle hätten Jugendliche wahrscheinlich einen neuen Schwung hineingebracht. Wir haben eine ganz andere Sicht, es herrscht nicht so eine "Nein-Sager-Kultur".

Passives Wahlrecht ab 18 reicht aber?



Mamdouh: Ja. Mit 18 kann man mit der großen Verantwortung, die man als Stadtrat trägt, schon besser umgehen.

Max: Mit der Wählerstimme übernimmt man eine kleine Verantwortung, ein Amt könnte zu viel Verantwortung sein.