Von Maria Fiedler

Heidelberg. Vor einem großen Spiegel tanzen vier Jugendliche synchron zu dem Beat eines R 'n' B-Songs. Hinter ihnen schlägt ein Junge einen Salto und an einem der Seile, die von der Decke hängen, turnt ein Mädchen kopfüber. Es ist Freitagnachmittag, und in der Turnhalle der Theodor-Heuss-Realschule findet das Projekt "Down-Town-Sports" statt.

Bei dem sportlichen Jugendtreff kommen einmal pro Woche etwa 30 bis 50 Jugendliche in der Altstadt zusammen und betreiben in zwei Hallen die unterschiedlichsten Sportarten: Basketball, Fußball, Parcours, Tanzen und Turnen sind nur ein paar davon. Ursprünglich war "Down-Town-Sports" ein Projekt zur Gewaltprävention. Heute ist es noch viel mehr: "Die Jugendlichen können sich hier weiterentwickeln, Selbstvertrauen aufbauen und Freundschaften schließen", sagt Sportpädagoge Simon Reibert, der den Treff an der Theodor-Heuss-Schule seit viereinhalb Jahren leitet.

"Den Horizont erweitern"

"Down-Town-Sports" ist kein Projekt, das die Realschule allein betreibt. Am Gelingen der Aktion sind mehrere Einrichtungen beteiligt, unter anderem die Polizei, der Sportkreis Heidelberg, der Verein "Sicheres Heidelberg" und der Jugendtreff "City Cult". Letzterer stellt für die Zeit des Projekts einen Mitarbeiter zur Verfügung und zahlt auch Reiberts Gehalt. "Uns ist ,Down-Town-Sports' sehr wichtig, da es hier in der Altstadt sonst kaum eine Möglichkeit für Jugendliche gibt, sich sportlich zu betätigen", sagt Markus Tiemeyer, der Leiter des "City Cult". Der Vorteil des Projektes sei, dass es sich um ein niedrigschwelliges Angebot handle und deshalb Jugendliche aus allen sozialen Schichten kämen. "Heranwachsende mit Migrationshintergrund und aus schwierigen Verhältnissen werden sehr gut integriert."

Für Reibert ist der Job eine Herausforderung. "Ich muss lernen, meine Grenzen zu akzeptieren und damit umzugehen, dass ich die Kinder nicht rund um die Uhr betreuen kann", sagt er. Besonders stolz ist er dann, wenn seine Schützlinge Erfolge erleben - sportlich wie persönlich. "Für mich war es etwa toll zu sehen, dass einige Förderschüler nach und nach durch ihr verbessertes Verhalten und ihre sportliche Leistung von den anderen akzeptiert wurden", sagt er. Langfristig sei es ihm wichtig, die Jugendlichen "in der Spur" zu halten. Deshalb gibt Reibert ihnen auch die Perspektive, Übungsleiter zu werden, wenn sie sich über längere Zeit bewähren.

Der Erfolg der Arbeit blieb nicht lange unbemerkt. Die Mitglieder der Fachschaft des Sportinstituts Heidelberg beschlossen im vergangenen Jahr, dem Projekt das von Sponsoren gestiftete Geld zu spenden, das sie beim sogenannten "Peaceathlon" gewonnen hatten. Der Betrag wuchs Runde um Runde, und so konnten die Mitglieder der Fachschaft nun einen Scheck über 1000 Euro an Reibert übergeben. "Wir finden das Projekt super. Es gibt den Kindern Halt im Leben und ist eine Alternative zu den Sportvereinen, die alle etwas kosten", sagt Martin Voigt, der bislang den "Peaceathlon" organisierte.

Mit dem Geld lässt sich einiges bewegen. Reibert will beispielsweise eine sogenannte Airtrack-Bahn kaufen, eine aufblasbare, längliche Trampolin-Bahn, auf der gleichzeitig mehrere Jugendliche springen können. Aber auch immateriell will er den Jugendlichen etwas Gutes tun und sie zu einer Turngala oder einem Sportfest mitnehmen. "Unser Ziel ist ja auch, den Horizont der Jugendlichen zu erweitern."

Weil "Down-Town-Sports" so erfolgreich ist, gibt es mittlerweile einen Treff mit ähnlichem Konzept: In der Sporthalle der Waldparkschule im Stadtteil Boxberg findet seit diesem Jahr "Up-Town-Sports" statt, ebenfalls geleitet von Reibert. Für die beiden Gruppen wünscht sich der Sportpädagoge eine bewusste Verzahnung: "Es kann Spielbegegnungen oder Tanzwettbewerbe geben. Ich könnte mir auch einen ganzjährigen Ligabetrieb vorstellen, aber das sind natürlich noch Luftschlösser", sagt er. Aber selbst mit kleinen Schritten kann im Leben der Jugendlichen viel bewegt werden.