Von Oliver Streuer

Wer heute noch mit einem Stadtführer für Heidelberg reüssieren möchte, muss sich ins Zeug legen. Die Stadt wurde nicht erst gestern als Reiseziel entdeckt und ist alles andere als ein Geheimtipp. Der neu aufgelegte Wegweiser "Endlich Heidelberg!" des jungen - 2010 gegründeten - Freiburger Verlages rap will denn auch mehr sein als ein weiterer Wegweiser zu den Sehenswürdigkeiten. Als "Heidelberg-Führer für den Alltag" soll das Bändchen, das im Vergleich zu Konkurrenzexemplaren etwas umfangreicher ist, die Halbwertszeit eines Wochenendaufenthaltes deutlich überschreiten und als längerfristige Lebenshilfe dienen. Zielgruppe sind in erster Linie Zuzugswillige und Zugezogene - und darunter vor allem Studenten.

Tatsächlich beschränkt sich das, was anderswo als "Sehenswürdigkeiten" überschrieben ist, in "Endlich Heidelberg!" auf acht Seiten und firmiert unter dem betont lässigen Label "Touri-Kram". Das Kapitel enthält ein Zwei-Tages-Programm für den Besuch von Eltern oder Freunden, die sehen wollen, ob der gute Ruf der Stadt berechtigt ist. Ansonsten aber sind die Empfehlungen zu Gastronomie, Kultur und Freizeitaktivitäten entgegen den sonst stadtführerüblichen Kurzbesucherinformationen zu Geschichte, Architektur und Einkaufsmöglichkeiten für einen längeren Aufenthalt gedacht.

Das Bändchen wird hin und wieder gute Dienste als kurzes Nachschlagewerk leisten, wenn der Wahlheidelberger nicht so recht weiß, was er mit dem angebrochenen Abend oder Wochenende anfangen soll. Gut beobachtet haben die Autoren - fünf gebürtige oder zugezogene junge Heidelberger - das Publikum in den Kneipen und Discos der Stadt. Ob den "kauzigen Barmann" in der Sonderbar, "betrunkene Odenwäldler und Jurastudenten" in der Unteren Straße oder das "hippe Intellektuellenpublikum" im Karlstorbahnhof: Man weiß genau, was gemeint ist.

Interessant und besonders für Wohnungssuchende hilfreich sind die Informationen über die verschiedenen Stadtteile und die Nachbarstädte Dossenheim und Eppelheim. Auch für den, der schon eine Wohnung hat, denn woher sollte man sonst erfahren, dass die Promis eher in Schlierbach als in Neuenheim wohnen und dass Boxberg seinen schlechten Ruf unter Studenten zu Unrecht hat? Eher kurios ist dagegen, dass in der Kategorie "Von A nach B", die einen Überblick über die Fortbewegungsmittel in der Stadt gibt, das entspannte "Dahinschippern mit dem Solarschiff" auftaucht.

Ein bei Stadtführern häufig zu beobachtendes Manko ist sicherlich, dass fast alle Empfehlungen für Freizeitaktivitäten auf die Zeit zwischen April und Oktober ausgerichtet sind. Das ist kein Wunder, ist doch der Winter die Zeit der heimischen vier Wände, die man nur ungern verlässt. "Endlich Heidelberg!" dagegen enthält das Kapitel "Frostige Zeiten", in dem es verrät, wo man am besten rodeln und eislaufen kann, wo die nächste Skipiste liegt und wo es Möglichkeiten zum überdachten Schwimmen, Klettern, Bowlen und Fußballspielen gibt.

Keine überhöhten Erwartungen sollte man an die Tipps für den sonntäglichen Notfalleinkauf stellen. Außer den Geschäften im Hauptbahnhof und dem Lieferdienst "emma 24" empfiehlt der Stadtführer lediglich Bäckereien und "die Tanke um die Ecke". Auch die Seiten, auf denen mit landläufigen Heidelberg-Klischees - "Mythen" - aufgeräumt werden soll, bieten nur bedingt Erkenntnisgewinn. Die vorschnellen Urteile über Heidelberg - "romantisch, studentisch, warm und grün" - werden nicht entkräftet, sondern noch mit Zahlen belegt; mythisch ist an diesem Kapitel überhaupt nichts.

Eine bessere Figur gibt der Wegweiser ab, wenn er Filme und Bücher zusammenträgt, die in Heidelberg spielen, oder wenn er eine Gebrauchsanweisung für das Kurpfälzische gibt. Dass -st- zu -sch- wird, wann man "alla" sagt und was zu tun ist, wenn man etwas "heben" soll, findet man zwar nach einigen Wochen in Heidelberg auch selbst raus. Lustig zu lesen ist die Anleitung für sprachlich anders Sozialisierte gleichwohl.

Absolute Geschmackssache ist die knallbunte, blickfangüberfrachtete, indezent hippe Aufmachung von "Endlich Heidelberg!". Ein Kritikpunkt, den ein Kommilitone in Kürze so ausdrückte: "Nichts für Epileptiker."

Info: "Endlich Heidelberg!", rap-Verlag, 14,95 Euro, www.rap-verlag.de