Von Anna Dodmia

Es war ein erfolgreiches Projekt, doch für die Fortsetzung fehlt das Geld: Das Förderprogramm "Integration durch Austausch" (IdA) des Bundesarbeitsministeriums erleichterte drei Jahre lang Schülern, jungen Arbeitslosen und Alleinerziehenden den Einstieg in die Ausbildung oder in einen Beruf. 188 Teilnehmer zwischen 15 und 25 Jahren aus dem Raum Heidelberg wurden dafür in den vergangenen drei Jahren im "Projekt Bauhütte" zu Projekten in Schweden und in der Türkei geschickt. Das Budget lag bei rund zwei Millionen Euro.

"Die Teilnehmer lernten Arbeitszeiten einzuhalten, sammelten Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern und erhielten einen Einblick in eine andere Kultur", berichtet Ulrike Gartung von Werkstatt eG. Das soziale Beschäftigungsunternehmen im Stadtteil Wieblingen war federführend bei dem Gemeinschaftsprojekt, an dem auch die Jugendagentur Heidelberg und der Verein zur beruflichen Integration Heidelberg (VBI) beteiligt waren.

"Dank IdA konnten sich die Schüler nach ihrer Rückkehr gewählter ausdrücken und waren respektvoller im Umgang", sagt Klaus Winkelmann, Schulleiter der Carl-Orff-Schule Sinsheim. Die Carl-Orff-Schule ist eine von vielen Schulen im Raum Heidelberg, die mit IdA gute Erfahrungen gemacht haben. Auch die Internationale Gesamtschule Heidelberg oder die Erich-Kästner-Schule Neckargemünd haben das Projekt unterstützt. "Insgesamt hatten wir sehr positive Rückmeldungen von unseren Schülern", erzählt die Neckargemünder Bea Kriegisch-Schüle.

Das Angebot richtete sich an Förder- und Hauptschüler, aber auch an arbeitslose Jugendliche und Alleinerziehende, für die vor Ort eine Kinderbetreuung angeboten wurde. Während der je vierwöchigen Projekte im Ausland stand der Bau des "Türkisch-Deutschen-Freundschaftsparks" in Dösemealti, Türkei, im Vordergrund. Mit einem abschließenden Aufenthalt in der Türkei wurde er dieses Jahr fertiggestellt und der Gemeinde von Dösemealti übergeben. Für die Männer und Frauen des Projekts bestand auch die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich Zweiradmechanik, Küche und Hygiene zu sammeln oder an einem Dokumentationskurs und einer Theatergruppe teilzunehmen.

Ausschlaggebend für den Erfolg von IdA war nach Ansicht der Verantwortlichen der Aufenthalt im Ausland mit vorherigem Sprachtraining. Die Teilnehmer waren dort aufeinander angewiesen, was ihre Sozialkompetenz schulte, und erhielten Einblicke in eine fremde Kultur. "Bei IdA lernen die Teilnehmer mit allen Sinnen", sagt Friederike Erbe von der Jugendagentur Heidelberg, "die Wertschätzung ihrer Leistung war für sie zum Beispiel durch Kinder, die nun im Park spielen können, sichtbar. Das erzeugt Motivation."

Den Beweis dafür, dass das Konzept von IdA aufgeht, liefert das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis: "Ungefähr 40 Prozent derjenigen, die durch uns bei IdA teilgenommen haben, sind nun in der Ausbildung oder im Beruf", so Janina Jung, Teamleiterin im Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis, "wenn man bedenkt, dass das alles schwer vermittelbare Kandidaten waren, ist das ein sehr gutes Ergebnis."

Die Organisatoren des Projekts hoffen nun auf Unterstützung durch "Grundsicherungsträger" wie die Agentur für Arbeit oder die Stadt Heidelberg, damit auch in Zukunft jungen Menschen der Einstieg in die Ausbildung oder in den Beruf erleichtert werden kann. "Die jungen Menschen, die sowohl den Glauben an sich als auch an das soziale Hilfssystem verloren haben, erhielten durch das Projekt wieder Hoffnung und Vertrauen in ihre persönliche Lebensplanung, was unseres Erachtens einen unschätzbaren Wert für die Gemeinschaft darstellt", erklären die IdA-Verantwortlichen.