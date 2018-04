Von Reinhard Lask

Heidelberg. Christoph Biemann war anfangs nur Regisseur der Sendung. Seit 30 Jahren präsentiert er die Sachgeschichten auch vor der Kamera. Beim "Tag des Lernens" in der SRH unterstützte der 60-Jährige die Studenten nicht nur in den Workshops, sondern beantwortete Fragen zur bekanntesten deutschen Kindersendung.

Herr Biemann, Sie und Armin Maiwald sind die bekanntesten Gesichter der Sendung. Gibt es da Konkurrenz?

Nein, gar nicht, allerdings haben wir beide ein unterschiedliches Image. Ich bin da zwar eher der Tollpatsch, aber dafür bekomme ich die meisten Zuschauerbriefe.

Die "Sendung mit der Maus" wird in fast 100 Ländern gezeigt. Gibt es kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung der Sendung?

Die Sendung wird nirgends ganz übernommen, sondern immer nur in Teilen gezeigt. Die werden in lokale Sendungen integriert. Die Sachgeschichten sind dabei international am beliebtesten. Es gibt da aber bestimmte Tabus: In Spanien sagen die Fernsehmacher, dass Kinder kein Werkzeug in die Hand nehmen - und wenn, dann nur aus Plastik. In manchen Ländern darf auch keine Kamera im Bild sein, weil das die Kinder verwirren würde, die sich dann fragen, wer jetzt die Kamera filmt.

Arbeiten Kinder an der Sendung mit?

Die sind unsere wichtigsten Ideengeber. Uns erreichen bis zu 500 E-Mails pro Woche mit Fragen, die zeigen, was Kinder heute interessiert.

Suchen Sie danach die Themen aus?

Die Hauptsache ist meine persönliche Neugier. Ich recherchiere aber schon, welche Themen interessant sein könnten. Dabei lasse ich jedoch alle fallen, die mich nicht interessieren oder emotional nicht berühren. Da ich kein Lehrer bin, der sich an einen Lehrplan halten muss, kann ich mir da die Rosinen rauspicken.

Redet Ihnen jemand in die Sendung rein?



Nein, wir haben da vom WDR aus völlige Freiheit. Das war zum Beispiel bei der Sesamstraße, die etwa zeitgleich entstand, anders. Da haben etliche Professoren und andere Leute gesagt, was man machen darf und was nicht, was dazu geführt hat, dass die Sesamstraße eine etwas blutleere Sache geworden ist.

Gab es bisher keine Beschwerden von Politikern oder Lobbygruppen?

Kaum. Beschwert haben sich mal Tierschützer, die kritisierten, dass wir Tierhaltung verharmlost dargestellt hätten. Allerdings war auf dem Hof, auf dem wir gedreht haben, eben auch alles in Ordnung.

Was würden Sie nicht zeigen?

Vor einigen Jahrzehnten haben wir mal gezeigt, was aus Tieren alles hergestellt wird. Dabei war auch eine Szene, in der ein Tier per Bolzenschussgerät getötet wurde. So etwas würden wir heute nicht mehr zeigen.