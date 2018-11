Stuttgart. (dpa) Ambitioniert, sozial und "digital native": So tickt die Jugend. Das hat die Studie "Jugend Leben" ergeben, die am Mittwoch auf der Bildungsmesse Didacta von Wissenschaftlern der Universität Gießen vorgestellt wurde. 6000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren wurden in Nordrhein-Westfalen befragt, wie leistungsbereit sie sind, welche Erfahrungen sie in der Schule machen und welche Orientierungspunkte sie sich im Alltag suchen. "Die Ergebnisse sind auf das ganze Bundesgebiet übertragbar", sagte Bildungsforscher und Leiter der Studie, Ludwig Stecher, am Mittwoch in Stuttgart.