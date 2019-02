Von Laura Geyer

Daniel Kretz, 27, aus Rauenberg ist Mitbegründer des veganen Eventcaterers "My Heart Beats Vegan". Im ZeitJung-Interview verrät er, warum er gegen industrielle Nutztierhaltung ist, wie sich diese Überzeugung auf seinen Alltag auswirkt, warum er kaum an preiswertes oder gar apartes Schuhwerk kommt - und weshalb Veganismus auch beim Grillen ein abendfüllendes Thema sein kann.

Daniel, was ist eigentlich Veganismus?

Man muss zwischen veganer Ernährung und veganem Lebensstil unterscheiden: Wer sich vegan ernährt, isst keine tierischen Produkte, wer vegan lebt, vermeidet alles, was tierische Bestandteile hat: Ledergürtel, -schuhe und -portemonnaie, Daunenkissen, Wolle oder Filz; sogar in Klebstoffen ist Kollagen enthalten, also tierisches Eiweiß. Das steckt auch in vielen Cremes. Klare Säfte, Essige und Weine werden oft mit Gelatine oder Fischblase geklärt, und weil das danach entfernt wird, muss es nicht auf die Zutatenliste.

Was bedeutet das für dich im Alltag?

Ich versuche so weit wie möglich, vegan zu leben. Schuhe zu finden ist extrem schwierig. Die Auswahl ist sehr begrenzt, optisch sind sie meist nicht so der Hit und kosten dafür ordentlich. Alternative Materialien sind einmal Kunststoffe - da ist die Frage, ob das ökologisch sinnvoll ist. Dann gibt es noch Jute, Hanf oder Stoff, was im Winter aber nicht so optimal ist. Bei der Ernährung sind Fertigprodukte schwierig, zum Beispiel Bitterschokolade: Oft wird günstiges Butterreinfett verwendet statt Kakaobutter, oder Zusatzstoffe wie Aromen und Farbstoffe sind aus tierischen Bestandteilen. Das steht nicht immer drauf. Eigentlich bin ich kein Freund von Logofluten, aber dass es inzwischen das Label "vegan" gibt, ist für mich sehr praktisch.

Das klingt nach deutlich mehr Aufwand und Verzicht als zum Beispiel ein Vegetarier hat.

Ja, aber da wird auch viel auf Definitionen herumgeritten. Wenn es beim Vegetarismus ums Töten der Tiere geht, sind zum Beispiel auch Eier und Milch nicht vegetarisch: In der Eierproduktion landen die männlichen Küken im Schredder, weil es für sie keine Verwendung gibt; und Kälber werden geschlachtet, nachdem sie nur geboren wurden, damit die Kühe Milch geben. Auf der anderen Seite kenne ich einen Veganer, der die Eier von den Hühnern isst, die seine Oma im Garten hält. Das Problem ist eben, wenn die Haltung von Nutztieren industriell ausartet.

Wie bist du zu deiner Überzeugung gekommen?

Über den Vegetarismus. Ich wollte mich mit 18 eigentlich nur ein Jahr lang vegetarisch ernähren, weil ich übergewichtig war. Das fiel mir erstaunlich leicht. Ich habe dann viel zum Thema gelesen, über Massentierhaltung zum Beispiel. Veganismus war für mich die logische Konsequenz. Ich habe das einfach ausprobiert und dabei viele neue Produkte kennengelernt, die mir gefallen haben, wie Quinoa oder Amaranth. Und wenn man einmal drin ist, ist es lange nicht mehr so schwierig.

Ist Veganismus wirklich gesünder?

Dadurch, dass ich meinen Fleischkonsum durch Pflanzen ersetze, nehme ich bessere Fette, mehr Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe zu mir. Wenn man keine tierischen Eiweiße isst, sinkt der Harnsäurewert - zu viel davon kann Gicht auslösen. Und es gibt die These, dass rotes Fleisch Krebs verursacht. Auf der anderen Seite kriegt man Vitamin B 12 nur aus tierischen Produkten, Präparate werden wohl nicht so gut aufgenommen. Aber ehrlich gesagt nehme ich das in Kauf, und auch genug Fleischesser haben hier einen Mangel. Alles in allem kann man sich als Veganer wie als Omnivor, also Allesesser, ungesund ernähren. Es gibt ja auch vegane Kuchen, also können auch Veganer übergewichtig bleiben oder werden.

Findest du es okay, Tiere zu schlachten und zu essen?

Ich bin davon überzeugt, dass es falsch ist, tierische Produkte zu essen.

Was hältst du von Fleischessern?

Ich bin sehr offen und tolerant, so wie ich mir wünsche, dass andere auch mir begegnen. Ich koche aber kein Fleisch für fremde Leute. Und ich breche auch nicht für meine Oma mit dem Veganismus, nur weil sie mir meinen früheren Lieblings-Kartoffelsalat mit Fleischbrühe gemacht hat.

Das klingt aber schon, als wäre Veganismus nicht immer mit dem Sozialen vereinbar?

Ja, früher hat meine Oma das nicht verstanden. Wenn ich zum Grillen eingeladen werde, gehe ich aber hin, um mit meinen Freunden zusammenzusitzen, auch wenn ich nicht einmal die Salate esse - ich weiß ja nicht, ob der Essig im Dressing vegan ist, oder der Senf. Ich verlange aber auch keine "Extrawurst". Wenn ich essen gehe, gibt es halt mal nur Pommes mit Ketchup. Essen gehen ist für Veganer eigentlich das größte Problem. Da hilft nur Augen zumachen, beten oder nach Hause fahren und selber kochen. Andererseits kommt man über das Thema aber auch mit Fremden schnell ins Gespräch und unterhält sich plötzlich den ganzen Abend.

Veganismus ist ja jetzt auch im Trend. Findest du das gut?

Wenn sich US-amerikanische Superstars damit brüsten, Soja- Latte zu trinken, kopieren das die jungen Leute. Und jeder Schluck Milch, der nicht getrunken wird, ist gut für die Tiere. Die Frage ist, wann der Trend vorbeigeht. Ich glaube aber, dass es schwerer ist, tierische Produkte wieder in Massen zu sich zu nehmen, wenn man einmal eine Weile darauf verzichtet und sich mit dem Thema beschäftigt hat.

Kannst du dir eine Welt ohne Nutztierhaltung vorstellen?

Klar, davon träumt jeder Veganer. Von dieser Welt sind wir wohl noch ein paar Jahrhunderte entfernt. Aber der Fleischkonsum wird so nicht weiter funktionieren. Die Weltbevölkerung nimmt zu, ohne dass die Welt größer wird, und alle wollen Fleisch. Die Chinesen rennen jetzt, symbolisch gesprochen, direkt vom Reisfeld zu McDonald's. Das geht ein bisschen schnell und hat auch gesundheitliche Konsequenzen. Unsere Körper sind inzwischen auf den Milchkonsum im Erwachsenenalter ausgelegt. Bei den Chinesen ist das nicht so, die nehmen Magenschmerzen in Kauf, weil es schick ist, bei Starbucks eine Latte Macchiato zu trinken.

Dein Veganismus hat also auch eine gesellschaftspolitische Dimension?

Er hat viele Dimensionen: ökologische, gesundheitliche, ethische, soziale, auch in Bezug auf den Welthunger. Es geht um die Ineffizienz bei der Fleischproduktion. Für ein Kilogramm Fleisch braucht man bis zu 16 Kilo Getreide als Futtermittel. Von dem Getreide könnte man viele Menschen ernähren. Unsere Schweine werden vor allem mit Soja aus Brasilien gefüttert. Für den Anbau wird dort der Regenwald abgeholzt. Nicht zuletzt dadurch erzeugt die Massentierhaltung mehr Treibhausgase als der Verkehr.