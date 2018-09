Wiesloch. (rö) "Die Saison war eher durchwachsen", sagt Tim Grasemann, Freestylefahrer vom Skiclub Wiesloch. Weil er in Kürze sein Abitur macht, hat er mehr für die Prüfungen gelernt als bei Rennen anzutreten und ist nun natürlich nicht restlos zufrieden. Dabei können sich seine Ergebnisse trotzdem sehen lassen: Am vergangenen Wochenende fand die Deutsche Meisterschaft der Freestyle-Skifahrer statt. Tim Grasemann belegte bei den Junioren den zweiten Platz - das ist sein bislang größter Erfolg - und in der Gesamtwertung Rang fünf.

Mit dabei waren auch zwei andere Wieslocher Starter: Tims Schwester Laura Grasemann wurde wie im Vorjahr Deutsche Meisterin bei den Damen und den Junioren, Marc Jimenez-Weese landete bei den Herren auf Rang vier, "0,03 Punkte vor mir, das ist richtig wenig", so Tim Grasemann. Insgesamt ging es in der Spitze "sehr eng" zu, die ersten fünf lagen bei der Deutschen Meisterschaft gerade einmal einen Punkt auseinander. Seine beiden Mannschaftskameraden studieren mittlerweile in München, gestern ging es für sie zum Weltcup nach Schweden - während Tim noch nicht genau weiß, ob er am kommenden Wochenende beim Deutschlandpokalfinale antreten wird, "weil ich eigentlich fürs Abi lernen muss". Trotz der räumlichen Entfernung sind die drei immer noch ein Team und werden so auch bei der sportlichen Konkurrenz wahrgenommen: "Wir sind immer noch die Badener, die Wieslocher", lacht Tim Grasemann. Und trotzdem zeigen die "Exoten", gerne "Flachland-Tiroler" genannt, den Mitbewerbern aus den alpineren Regionen jedes Jahr wieder aufs Neue, "dass man auch hier richtig gut Ski fahren kann".

Freestyle-Ski hat beim Skiclub Wiesloch Tradition: nicht zuletzt dank Klaus Weese (Olympia-Teilnehmer 1992 in Albertville und 1994 in Lillehammer), der auch aktuell wieder eine Nachwuchsgruppe unter seinen Fittichen hat, in der sich einige junge Wieslocher Skifahrer (zwischen acht und zwölf Jahren alt) schon recht erfolgreich schlagen. "Wichtig ist, dass man früh Erfahrung auf den Skiern sammelt", bezeichnet Tim Grasemann ein "solides Alpintraining" als sehr hilfreich, um es auch im Freestyle weit bringen zu können. Er selbst stand mit drei Jahren zum ersten Mal auf Skiern, danach ging es "Stück für Stück immer weiter hin zum Buckelfahren" - mit 13 wollte er kaum mehr auf der normalen Piste fahren. Klaus Weese habe damals "schon früh mit uns trainiert und hat uns gezeigt, wo es lang geht".

"Ich hatte diese Saison am Anfang meine Schwierigkeiten, meine Stärken aus dem Training im Rennen umzusetzen", sagt Tim Grasemann. "Das wurde dann aber immer besser", mit dem Höhepunkt bei der Deutschen Meisterschaft - insgesamt ging er lediglich viermal bei Rennen an den Start, darunter bei zwei Europacups. Zu seinen Stärken zählen "hohe, weite Sprünge", die von den Kampfrichtern nach einem für Außenstehende komplizierten System bewertet werden. Hauptsächlich besteht ein Rennen aber aus dem Fahren auf der 50 Meter langen Buckelpiste. Hier kommt es auf die Geschwindigkeit an: "Es ist wichtig, dass man die Knie beisammen hält", so Tim Grasemann, sonst verliert man zu viel Zeit. "Wenn man sie am Buckel offen lässt, kostet das entsprechende Zehntelsekunden." Dazu kommen jeweils zwei verschiedene Sprünge. "Auch nach einem Sturz fährt man weiter", schließlich könnte es die Konkurrenz ja noch übler beuteln. So ist Tim Grasemann beim Europacup-Rennen im bayrischen Sudelfeld (das übrigens wieder der Skiclub Wiesloch ausgerichtet hat) trotz eines Sturzes im Finale 16. geworden. Laura Grasemann feierte beim "Heimrennen" einen Doppelsieg. Marc Jimenez-Weese wurde 19. - besser lief es für ihn beim Europacup in Piancavallo/Italien, wo er Siebter und Elfter wurde.

Tim Grasemanns größter internationaler Erfolg war bislang in der Saison 2010/11 ein achter Platz in einem Europacup-Rennen. Nach dem Abitur will er auf jeden Fall studieren, "Wirtschaftsingenieur oder Maschinenbau", und natürlich auch dem Spitzensport treu bleiben. Da er sich nach den Prüfungen allerdings erst einmal an der Hüfte operieren lassen muss, wird auch die Vorbereitung auf die kommende Saison nicht optimal laufen. Die beginnt eigentlich schon mit Ausdauer- und Krafttraining im Mai, sobald möglich geht es auf die Wasserschanze und schon Ende August wieder auf die Ski. "Bei mir kann es wohl November werden", sagt Tim Grasemann, verspricht aber schon einmal "spätestens nächste Saison" wieder anzugreifen.