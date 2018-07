In Ganzkörperanzügen trugen Mitglieder der BUND-Jugend am Neckarufer symbolisch die Welt zu Grabe. Foto: Friederike Hentschel

Von Karla Sommer

Die 20-jährige Marina Langkamp ist in einen quietschgelben Ganzkörperanzug gekleidet, gleich wird sie einen schwarzen Sarg mit tragen. Am Neckarufer tummeln sich noch ähnlich bunt, aber auch schwarz gekleidete Gestalten; im Hintergrund steht ein Katamaran, zusammengebaut aus zwei Kanus, in der Mitte auf der Plattform eine Weltkugel, die von einer aus Plastikresten gestalteten Hand gehalten wird und das Werk einer achten Klasse aus Altensteig ist.

Vier Tage waren 16 Mitglieder der BUND-Jugend auf und am Neckar unterwegs, um ihr "Plastic-World-Project" zu präsentieren. 40 Kilometer haben die engagierten Jugendlichen auf dem Fluss hinter sich gelassen und beeindruckten dabei viele Passanten und Zuschauer. "Plastik ist das Symbol für unseren Konsum", meint Marina Langkamp. Und: "Wir wollen das Bewusstsein für den Umgang mit Plastik schärfen." Das gelang auch am gestrigen Abschlusstag der Aktion: Plastikflaschen und -verpackungen flogen demonstrativ durch die Gegend, die Umweltsünder in ihren schwarzen "Morphsuites" erstickten und starben schließlich, der Sarg wurde gefüllt mit dem ganzen Müll - die Erde wird zu Grabe getragen, so der dramaturgische Ansatz der Performance, die mithilfe des Stadttheaters und des Tikk-Theaters eingeübt wurde.

Viele andere Förderer und Unterstützer hatte die Umweltaktion, etwa den Grafiker und Präsidenten der Berliner Akademie der Künste, Klaus Staeck, den Klima-Strom-Topf der Stadtwerke, die H+G-Bank-Stiftung, die Bürgerstiftung Heidelberg, das Bauhaus oder die Drogeriemarktkette "dm". Sie und noch andere sorgten dafür, dass die aufwendige Demonstration für den Umweltschutz gelingen konnte. Ein herzlicher Applaus der Zuschauer am Neckarufer war der Dank für das Engagement der jungen Leute, die nicht nur die lange Ruderstrecke von Neckargerach bis Heidelberg auf sich genommen hatten, sondern auch an den vier Tagen mit Hitze, Regen und Sturm zu kämpfen hatten, was auch das Zelten am Ufer nicht immer zu einem großen Vergnügen gemacht hatte.

Doch es war ihnen allen ein Anliegen, auf die weltweiten Probleme, die die sorglose Entsorgung von Plastikmüll mit sich bringt, hinzuweisen. Das machten sie zum Schluss auch noch mit dem Verteilen von Postkarten, die eindrucksvoll auf die Verunreinigung der Meere, der Landschaften und der Nahrung hinweisen und eindringlich anhand von Zahlen und Beispielen die Gefährdung unserer Umwelt zeigen. Die meisten Zuschauer wussten vorher noch nicht, dass es im Nordpazifik eine Müllinsel gibt, die so groß ist wie Zentraleuropa, dass Plastik wie PVC auch eine Gefahr für die Gesundheit ist, oder dass eine Plastiktüte 500 Jahre braucht, bis sie sich zersetzt. Und wie viel Plastik wird weltweit immer noch produziert, obwohl man um die Risiken weiß? Man geht bis zu 240 Millionen Tonnen jährlich aus.