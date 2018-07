Wer auf ein Festival möchte, wird wirklich immer fündig. Einschlägige Seiten wie www.festivalguide.de listen buchstäbliche Hunderte Ereignisse auf. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen:

Ruhrpott Rodeo (18. und 19. Mai, Hünxe): Ein gutes Ziel für Kurzentschlossene, die auf härtere Töne stehen. Mit Black Flag und Ska-P dürfte Pogo zur Pflicht werden. Amüsante Momente versprechen die Monsters of Liedermaching. Tickets: 52 Euro, Tag: 33 Euro.

Maifeld Derby (31. Mai bis 2. Juni, Mannheim): "Alles Indie" könnte man als Motto über dieses dreitägige Spektakel auf dem Mannheimer Maifeld schreiben. The Notwist, CocoRosie, Thees Uhlmann und Sophie Hunger sind offiziell Headliner - Entdeckungen kann man aber gerade bei den kleineren Namen machen. Tickets: 50,50 Euro für das gesamte Wochenende, Tag: je 28,50 Euro.

Melt! (19. bis 21. Juli, Gräfenhainichen): Mit Blick auf das Line-up sollte man elektrischen Klängen nicht abgeneigt sein, wenn man sich aufmacht in Richtung Dessau und Wittenberg. Aber was das Melt! wirklich einzigartig macht, ist seine Location: Mitten im Braunkohle-Abbaugebiet, der "Ferropolis", geben Bagger und Kräne jedem Klang noch eine ganz besondere Note. Ticket: 119 Euro.

Taubertal Festival (9. bis 11. August, Rothenburg ob der Tauber): Sehen lassen kann sich auch die idyllische Lage des Taubertal Festivals - und auch das Programm ist nicht von schlechten Eltern. "Alles dabei" trifft es wohl ganz gut: Die Ärzte kommen, Deichkind, Bad Religion, Jennifer Rostock und viele mehr. Ein Auge haben sollte man auf Dendemann (schon am Donnerstag!). Und die Irie Révoltés bitten zum ausgelassenen Tanz. Ticket: 99,80 Euro. Tag: 49,50 Euro.

Rock'n'Heim (16. bis 18. August, Hockenheimring): Die ganz großen Namen werden auch bei der Premiere auf dem Hockenheimring aufgefahren - was gar nicht so schlecht ist, schließlich sind die bereits etablierten Großevents wie Rock am Ring, Southside oder Wacken längst ausverkauft. Also: System of a Down, Volbeat, Die Ärzte und Kraftklub warten direkt um die Ecke. Ticket: 123 Euro.

Sound of the Forest (16. bis 18. August, Marbach Stausee): Miss Li, Käptn Peng & die Tentakel von Delphi, Skinny Lister - gut, was bislang an Bands für das kleine Odenwald-Festival bekannt ist, zaubert einem doch eher Fragezeichen ins Gesicht. Aber: Die atmosphärisch sind die Tage am Marbach Stausee unschlagbar - zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Kleine Seebühne, Camping im Wald, nette Leute: Einfach schön. Ticket: 40 Euro. sös