Von Michael Abschlag

Fred Grimm (52) lebt als Historiker, Journalist und Autor in Berlin. In seinem Buch "Wir wollen eine andere Welt" beschäftigt er sich mit Jugendbewegungen seit dem frühen 20. Jahrhundert.

Herr Grimm, in welcher Zeit wären Sie selbst gerne jung gewesen?

Schwer zu sagen, das hängt immer sehr von den Bedingungen ab, unter denen man jung ist. Wenn man um die Jahrhundertwende arm war, war das nicht einfach, wenn man mit 12, 13 Jahren die Schule beenden musste um zu arbeiten. Ich bin in den 70ern und 80ern jung gewesen, und das war schon eine sehr interessante Zeit.

Gibt es etwas, das verschiedene Jugendgenerationen verbindet?

Auch das hängt sehr von den Lebensbedingungen ab. Was eint, sind die Metaebenen. Es gab immer, aus Sicht der Erwachsenen, zwei Tendenzen: Zum einen, die Jugend als etwas ganz Furchtbares zu sehen, das aufbegehrt und rebellisch ist und ein Symptom für den kulturellen Niedergang. Zum anderen gab es die Tendenz der Vereinnahmung - etwa im Kaiserreich oder auch im Nationalsozialismus. Und gewissermaßen auch ab den 50ern und 60ern, als man sie in der Werbung als Zielgruppe entdeckte.

Ist Rebellion kein neues Phänomen?

Rebellische Jugendliche gab es immer schon. Dass Jugendliche sich aber überhaupt als Jugend wahrnehmen, kommt erst um etwa 1900 mit der Wandervogelbewegung auf. Dahinter steckt die Idee, dass Jugendliche auch von Jugendlichen geführt werden und nur mit Jugendlichen zusammen sein wollen. Dann gab es das Pendant von Arbeiterjugendvereinen, die eine starke politische Agenda hatten, es gab Mädchen, die Abitur machen wollten. Dieser Aufbruch, zu sagen: Wir wollen uns unser Leben nicht vorschreiben lassen, das hat seine Wurzeln in diesem organisierten Rahmen vor 100 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das dann sehr zersplittert. Heute ist die die Erziehung weniger streng, deshalb rebellieren Jugendliche auch weniger gegen das Elternhaus, sondern eher gegen die Gesellschaft.

Es heißt, dass das Leben von Jugendlichen gerade in der Nachkriegszeit sehr streng und reguliert war. Stimmt das?

Erst einmal nicht. Die unmittelbare Nachkriegszeit, etwa 1945 bis 1947, war eher eine Zeit der Anarchie. Die Eltern konnten sich nicht die ganze Zeit um einen kümmern, die Schulen waren zerstört, man war die meiste Zeit ziemlich unbeobachtet. Dadurch entstanden riesige Freiräume, man konnte exzessiv feiern. Aber in den 1950ern kam dann ein gewisser gesellschaftlicher Konservatismus auf, der sich auch gegen das jugendliche Amüsement wie etwa das Hören von Rock’n’Roll gerichtet hat. Das wirkt sehr absurd, weil die damaligen Jugendlichen, in der Rückschau betrachtet, ja eigentlich ziemlich brav waren.

Die große Zäsur waren dann die 68er?

Ja, wobei man das weiter vorne ansiedeln muss. Schon in den 1950ern gab es etwa in Heidelberg eine Studentenzeitung, die sich kritisch mit der Nazizeit, mit Autoritäten und dem Studium beschäftigt hat. Auch die Diskussion über Sexualität ging schon ab den frühen 60ern los. Das alles zeigt, dass der gesellschaftliche Frieden der Nachkriegszeit etwas brüchig war. Wenn man sich etwa Fotos von 1958 und 1965 anschaut, kann man nicht sagen, welches früher aufgenommen wurde. Bei zwei Fotos von 1965 und 1972 sehen Sie den Unterschied sofort. Das war wirklich ein Umbruch.

Sind Jugendliche freier als früher?

Ich glaube eher, dass die Freiräume abgenommen haben. Die unbeobachtete Zeit, in der man einfach mit Freunden herumgestromert ist, hat stark abgenommen. Auch der räumliche Radius, in dem sich Kinder bewegen, hat sich verkleinert. Und die Eltern sind immer dabei. In den 1970ern haben Sie keine Eltern auf Spielplätzen gesehen, heute ist das ganz natürlich. Und dann gibt es auch diese Brachflächen nicht mehr. Wenn Sie heute als Jugendlicher, so mit 15, 16 Jahren, in der Gruppe irgendwo rumgammeln, müssen Sie damit rechnen, dass gleich die Polizei kommt. Auf der anderen Seite gibt es aber eine viel größere kulturellere Freiheit, auch durch das Internet.