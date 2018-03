Von Daniel Bernock

Heidelberg. Als einer der Altmeister des deutschen Hip Hops kam er schon früh in seiner Karriere mit Heidelberger Künstlern wie Torch, Dj Boulevard Bou oder den Stieber Twins in Berührung. Kein Wunder also, dass Max Herre bei seiner kleinen und nur drei Städte umfassenden Warm-up-Tour vor der Festivalsaison auch im Karlstorbahnhof haltmachte.

Knapp über 500 Besucher dankten am Dienstagabend dem Stuttgarter für den Besuch und feierten mit ihm fast zweieinhalb Stunden lang eine Zeitreise durch die facettenreiche Musikkarriere des 39-jährigen Rappers. Dabei waren es vor allem die älteren Lieder, die "Klassiker", von Max Herre und seiner Band Freundeskreis aus den 90er Jahren, die für Stimmung im vollen Karlstor sorgten - etwa "Esperanto", "Tabula rasa" oder das vielleicht bekannteste Lied von Freundeskreis: "Anna".

Verstärkt wurde Herre auf der Bühne von dem Stuttgarter Rapkollegen Afrob und seiner Freundin Joy Denalane. Erst in der Zugabe nach über zwei Stunden Bühnenauftritt spielte Herre den gemeinsamen Hit mit Denalane "Mit Dir" - ein emotionales Erlebnis. Schließlich lernten sich die beiden bei den Aufnahmen zu der Single aus dem Jahr 1999 kennen und heirateten später. 2007 trennte sich das Paar, und erst seit vergangenem Jahr sind die beiden wieder liiert und gehen gemeinsam auf die Bühne.

Im August veröffentlicht Herre sein neues Album "Hallo Welt" - wieder ein "Hip-Hop-Album" wie er selbst sagt, "auf dem jedoch auch viel gesungen wird". Die Lieder, die wieder deutlich nach dem alten Max Herre klingen, kamen auch beim Heidelberger Publikum gut an.

Stücke aus seinem vergangenen Album, "Ein geschenkter Tag" von 2009, auf dem Max Herre einen wenig erfolgreichen Ausflug in den "Folk"-Bereich gewagt hatte, spielte er im Karlstorbahnhof fast gar nicht. Max Herre ist und bleibt eben ein Rapper - und zwar ein ziemlich guter.

Eingefleischte Fans vermissten zwar das eine oder andere Lied, zum Beispiel "Exklusivinterview" zusammen mit Afrob. Manch ein Besucher hatte sich auch erhofft, dass zum Beispiel die Heidelberger Stieber Twins für ein Lied auf die Bühne kommen würden. Insgesamt waren die über 500 Besucher jedoch mehr als zufrieden mit dem langen und energiegeladenen Auftritt des Stuttgarters und seinen Begleitern.

Und auch auf den bevorstehenden Festivals werden es wie in Heidelberg wohl die älteren Lieder von Max Herre und dem Freundeskreis sein, die dem Publikum einheizen.