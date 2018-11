Von Tanja Radan

Den Abi-Ball feiert man nur ein einziges Mal im Leben - und alle Abiturienten wünschen sich, dass er ein perfektes Fest wird, an das man sich noch nach Jahren gerne zurückerinnert. Es ist jedoch gar nicht so einfach, einen gelungenen Abi-Ball zu stemmen. Wir erklären euch, was ihr bei der Planung alles beachten müsst. Viele Stufen verlassen sich mittlerweile auf professionelle Anbieter. Aber hier ist Vorsicht angesagt: In Berlin sind letztes Jahr Schüler einem Betrug aufgesessen: Sie haben Geld bezahlt, ohne dafür eine Party zu bekommen. Bei der Planung des Abi-Balls muss man also Köpfchen beweisen.

> Was darf bei einem tollen Abi-Ball auf keinen Fall fehlen?



Wichtig ist die passende Atmosphäre. Die Stimmung sollte ausgelassen, das Buffet reichhaltig und das Bühnenprogramm unterhaltsam sein, denn viele Elemente und Details in der Summe ergeben erst den perfekten Abi-Ball.

> Was muss man in der ersten Phase der Planung alles beachten? Und wie sieht es in späteren Planungsphasen aus?

Was gerne vergessen wird, jedoch direkt am Anfang stehen sollte, ist die Finanzplanung. Der Abi-Ball ist ein Großprojekt und verschlingt nicht selten viele tausend Euro. Es sollte daher gleich zu Beginn abgeschätzt werden, was zu stemmen ist und was nicht. So gibt es am Ende keine bösen Überraschungen. Die Grundfragen müssen geklärt werden: Wo wird gefeiert, wie viele Leute müssen eingeplant werden, was soll unbedingt vorhanden sein und vor allem, soll die Organisation alleine oder mit Unterstützung gestemmt werden? Es sollte ein realistischer Zeitplan aufgestellt und dessen Fortschritt regelmäßig kontrolliert werden. Wenn das Grobe erst geschafft ist, geht es an das Feintuning, wie die Dekoration, den Ablauf der Zeugnisverleihung und das Rahmenprogramm.

> Was muss das Organisationsteam besonders im Blick haben?

Es sollte so viel wie möglich frühzeitig geklärt werden. Kurz vor den Prüfungen sind die meisten guten Locations schon ausgebucht und auch die Zeit ist echte Mangelware. Das Komitee sollte die Organisation nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Liste der Dinge die schiefgehen können ist lang. Das fängt bei der Verwechslung von Brutto und Netto an und hört damit auf, dass manche Stufen Verträge unterschreiben, die sie nicht einmal verstanden haben. Abgesehen davon, dass Minderjährige gar keine solchen Verträge unterzeichnen dürfen. Im Idealfall sollten die Schüler bei der Organisation des Abi-Balls zwar ordentlich mithelfen, aber am Ende selbst einen tollen und entspannten Abend verleben können. Wenn das klappt, bleibt auch Zeit, im Vorfeld noch einen Knigge- oder Tanzkurs zu organisieren.

> Ohne gute Finanzplanung kann der Abi-Ball nichts werden. Welche Aktionen bringen Geld in die Abi-Kasse? Und was muss man bei der Verwaltung der Kasse beachten?

Transparenz ist hier gefragt. Da bei Geld bekanntlich der Spaß aufhört, braucht man eine Vertrauensperson, die die Finanzen der Stufe im Auge behält und verwaltet. Um Geld zu sammeln, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Vom Auto waschen, über Vorfinanzierungspartys bis hin zum Waffeln backen an der Schule. Aber auch direkt beim Abi-Ball kann gespart werden, indem beispielsweise die Schulband anstelle eines DJs spielt oder man die gewünschte Location unter der Woche bucht. Wer möchte, kann auch ein Werbebanner aufhängen und so etwas Geld von Unternehmen erhalten. Ein weiterer Tipp: Bucht das Catering ohne Service. Kommt Personal dazu, sind es sonst gleich 19 Prozent Mehrwertsteuer.

> Was muss eine gute Location mitbringen? Kann man nicht einfach in der eigenen Aula feiern?



Aula oder Turnhalle sind sicherlich auch mögliche Orte für den Abi-Ball, sind aber natürlich bei weiterem nicht so glamourös. Oft ist sogar die Planung dort sehr viel aufwendiger, da gewisse Infrastruktur - wie Catering, Bestuhlung, Lichttechnik - nicht so einfach zur Verfügung steht. Letztlich haben die meisten Stufen nach all den Jahren genug von der Schule und wünschen sich daher eine andere Atmosphäre. Der Trend geht aber klar in die exklusivere Richtung - getreu dem Motto "wenn schon, denn schon". Derzeit sind vor allem die Veranstaltungsräume bekannter Hotels und speziellere Locations - wie alte Fabrikhallen - der Renner. Vorbild sind oft die prunkvollen Prom-Feiern der US-Highschools.

> Wie verwandelt man die Location in einen echten Festsaal?

Man muss jeder noch so tollen Location erst Leben einhauchen und dieser eine persönliche Note verpassen. Das ist umso wichtiger, wenn der Abi-Ball professionell organisiert wird. Die Kommunikation zwischen Komitee und Dienstleister ist daher wichtig, denn letztlich sollen sich die Schüler wiedererkennen. Der Abi-Ball ist der perfekte Ort um ein "Best-of" der Schulzeit noch einmal aufleben zu lassen. Darauf kann sich das Komitee umso besser konzentrieren, wenn die Hauptorganisation extern erledigt wird.

> Stichwort "Selbermachen": Ist es nicht einfacher, selbst hinter dem Tresen zu stehen? Braucht man Dienstleister, um einen tollen Abi-Ball auf die Beine zu stellen? Was kann man selbst machen und was nicht?

Viele Stufen schaffen die Planung des Abi-Balls auch ohne externe Hilfe. Zeit- und Organisationsprobleme sind dann aber oft an der Tagesordnung. Den Stress wollen sich viele Stufen heutzutage einfach nicht mehr antun. Selbst arbeiten sollte keiner der Abiturienten, denn der Ball ist zum Feiern da. In vielen Bundesländern ist es daher üblich, dass die Schüler der unteren Stufen beim Einlass, hinterm Tresen oder am Buffet helfen. Das spart Geld, muss aber koordiniert werden.

> Wenn beim Abi-Ball alle Spaß haben sollen, muss auf der Bühne einiges geboten sein. Wie sorgt man für Stimmung und stellt ein tolles Rahmenprogramm zusammen?



Hier sollte man sich aus Dingen der Schulzeit bedienen. Hauptsache kein 0815! Acts aus dem Umfeld, ein eigener Abi-Song, lustige Geschichten zum Tutor, Bilder und Videos der Mottowoche... Es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten.

> Es kann schnell etwas zu Bruch gehen. Wer haftet, wenn etwas passiert? Muss man sich eigentlich versichern?

Stellen wir uns vor, jemand stürzt auf dem Abi-Ball und bricht sich das Bein. Die Stufe als Veranstalter wird dann in Haftung genommen. Es kann immer etwas unbeabsichtigt passieren und dann ist der Ärger groß. Rechtliche Fragen müssen daher unbedingt vorher geklärt und dürfen nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ebenso spielt das Thema Sicherheit eine Rolle. Securitypersonal gehört wohl oder übel auf jeden Abi-Ball.

