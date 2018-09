Tim Bendzko (26) hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Star im deutschen Popgeschäft gemausert. Der Berliner schreibt, singt und begleitet seine Stücke selbst und wirkt dabei wie der nette Junge von nebenan. Mit seinem beachtlichen Debütalbum "Wenn Worte meine Sprache wären" startete Bendzko seine erste große Tour im November. Die Karten verkauften sich wie warme Semmeln. Auch das Konzert am 21. Januar in der Alten Feuerwache in Mannheim ist bereits ausverkauft. RNZett-Autor Tassilo Hummel traf den Sänger zum Interview.

Wie viel freie Zeit hast Du als Newcomer des Jahres denn noch pro Tag?



Im Augenblick eigentlich gar keine. Ab und zu haben wir sonntags mal einen halben Tag frei, aber ansonsten bin ich die ganze Zeit unterwegs, da geht schon einiges. Und das ist bestimmt auch jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil die Nachfrage doch erschreckend höher ist, als wir das erwartet haben.

Kann der große Medienrummel der Kreativität auch schaden?

Ich bin ja die ganze Zeit von ähnlich kreativen Menschen umgeben. Was das Songschreiben angeht: Alles, was ich in den letzten Wochen geschrieben habe, gefällt mir immer noch ganz gut. Deshalb muss ich mir im Moment darum noch keine Sorgen machen.

Was machst Du, um zu relaxen? Hörst Du viel Musik?

Nein, gar nicht. Ich höre im Allgemeinen extrem wenig Musik, weil mir das einfach auf den Keks geht, sich die ganze Zeit bedudeln zu lassen. Wenn ich so richtig frei habe, dann mach ich einfach gar nichts, lege mich hin, weil ich ja die ganze Zeit irgendwas mache und immer beschäftigt bin. Ich muss mich in der Freizeit nicht auch noch beschäftigen.

Du hast früher leistungsmäßig Fußball bei Union Berlin gespielt und warst auf einem Sportgymnasium. Hast Du über eine Sportlerkarriere nachgedacht?



Nein, überhaupt nicht. Ich habe ungefähr vor zehn Jahren beschlossen, ich möchte gerne Sänger werden und Songs schreiben. Und alles, was dazwischen war, also auch der Fußball, war für mich immer nur Spaß und Interesse.

Wie fühlt man sich als Musiker mit feinfühligen Texten im doch sehr raubeinigen Fußballgeschäft?

Ich war ja damals wirklich noch kein Musiker. Ich habe mir nur gesagt, ich möchte es später einmal werden. Ich hab' mit der Musik ja tatsächlich erst angefangen, als das mit dem Fußballspielen vorbei war. Das war ungefähr mit 16, in der B-Jugend.

Was ist anstrengender, Leistungssport oder Musikgeschäft?

Körperlich ganz klar der Leistungssport. Am Ende meiner Fußballerkarriere war ich einfach immer körperlich fertig und immer müde, weil man immer Training hatte im Verein und in der Schule auch noch. Daher ist es körperlich viel anstrengender. Am Ende, wenn man beides professionell machen würde, käme es wohl aufs Gleiche hinaus.

Deinen Riesenhit kennen die meisten aus dem Radio. Wie muss man sich Tim Bendzko live vorstellen?

Das kann man, glaube ich, nicht erklären, man muss es einfach hören. Ich habe eine Band, eine sehr gute Band. Ich glaub' live ist es alles noch ein Stück ergreifender als auf einer CD, weil man da nicht alles abbilden kann. Da hört man am Ende nur die Hälfte von dem, was man gehört hätte, wenn man es in dem Raum gehört hätte, wo wir's gespielt haben. Live ist alles noch mal ein bisschen näher.

Dein Mitbewohner war der Rapper F.R. Hat das Dich und Deine Musik beeinflusst?

Nein, das denke ich nicht. Wir haben ja auch nur exakt drei Monate zusammen gewohnt und da war mein Album schon fertig. Ich habe einen Mitbewohner für meine Wohnung in Berlin gesucht, weil ich selbst keine Lust hatte, da auszuziehen. Den Manager von F.R. kenne ich schon eine Weile und dieser meinte dann, dass F.R. gerne nach Berlin ziehen würde. Das war für mich natürlich super, weil mit ihm jemand einzog, der weiß, was ich als Musiker so durchmache. Wir haben uns getroffen, fanden uns äußerst sympathisch und dann ist er eingezogen. Nach drei Monaten musste ich ihn dann leider wieder rausschicken, weil ich beschlossen habe, da doch alleine wohnen zu wollen.

Eine Frage an Dich als Weltretter: Was würdest Du in Deutschland als erstes verändern?

Ich bin ja kein Weltretter. (lacht) Der Song heißt ja so, aber es geht ja gar nicht darum, wirklich die Welt zu retten. Aber in Deutschland gibt es so viel, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll...

Du hast zurzeit sehr viel Stress. Wieso eigentlich? Kommt Deine Promo mittlerweile nicht von allein?

Du hast schon Recht. Ich glaube, seit einem Monat, bevor mein erstes Lied rauskam, das war Ende April, bin ich nicht eine ganze Woche in Berlin gewesen. Und wenn, dann nur für Termine. Das geht immer noch so weiter. Mittlerweile ist es so, dass wir zwei Konzerte manchmal auf einen Tag legen, um das zeitlich noch irgendwie unterzukriegen. Gerade nach dem Bundesvision Song Contest (den Bendzko für sein Bundesland Berlin dieses Jahr gewann, Anm. d. Red.) glühen die Telefone. Wir mieten Helikopter, um von A nach B zu kommen, weil wir nicht mehr Zeit haben.

Weißt Du eigentlich beim Blick auf deinen Terminkalender, auf was Du Dich da einlässt?

Na ja. Gott sei Dank sind es zwei Teile: Der erste bestand aus elf Konzerten im November und da schauen wir mal, wie sich das körperlich so anfühlt, wie man das hinbekommt. In der Pause werde ich bestimmt ins Trainingslager gehen und mal wieder Sport machen, was momentan wirklich zu kurz kommt. Im Moment mache ich mir über das alles jedoch gar keine Sorgen.